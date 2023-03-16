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Sevilla maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler 25 metreden müthiş vurdu! Tribünler ayağa kalktı

16.03.2023 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi rövanş mücadelesinde sahasında Sevilla'yı konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe, mücadelenin 49'ncu dakikasında Arda Güler ile müthiş bir pozisyon yakaladı. Arda'nın harika vuruşu sonrası tribünler nefeslerini tuttu. İşte detaylar...

Sevilla maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler 25 metreden müthiş vurdu! Tribünler ayağa kalktı
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde 2-0'ın rövanşında sahasında Sevilla ile karşılaşan Fenerbahçe, ilk dakikadan itibaren mücadeleye ağırlını koyarken, ilk 45 dakikayı Enner Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 önde tamamlarken, ikinci yarıya da müthiş bir baskıyla başladı.

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1 - 0
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1 - 2
Fiorentina Fiorentina

ARDA 25 METREDEN VURDU!

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İkinci yarının henüz başında 49'ncu dakikada karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler tribünleri ayağa kaldırdı. Arda Güler, 25 metreden sol ayağıyla müthiş bir vuruş yaparken, top az farkla üstten auta gitti.

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TRİBÜNLERDEN BÜYÜK ALKIŞ

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Arda Güler'in bu şutu tribünlerden büyük alkış alırken, hemen bu pozisyonun ardından Sarı-Lacivertliler net bir pozisyondan daha faydalanamadı.

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