Sevilla maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler 25 metreden müthiş vurdu! Tribünler ayağa kalktı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde 2-0'ın rövanşında sahasında Sevilla ile karşılaşan Fenerbahçe, ilk dakikadan itibaren mücadeleye ağırlını koyarken, ilk 45 dakikayı Enner Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 önde tamamlarken, ikinci yarıya da müthiş bir baskıyla başladı.

ARDA 25 METREDEN VURDU!

İkinci yarının henüz başında 49'ncu dakikada karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler tribünleri ayağa kaldırdı. Arda Güler, 25 metreden sol ayağıyla müthiş bir vuruş yaparken, top az farkla üstten auta gitti.

TRİBÜNLERDEN BÜYÜK ALKIŞ

Arda Güler'in bu şutu tribünlerden büyük alkış alırken, hemen bu pozisyonun ardından Sarı-Lacivertliler net bir pozisyondan daha faydalanamadı.

