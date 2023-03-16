Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne 'ahlar, vahlar' eşliğinde veda etti! Sevilla karşısında ne yaptılarsa olmadı...

Fenerbahçe, 2-0 yenildiği maçın rövanşında İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya geldi. Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un öğrencileri, Sevilla karşısında üstün bir oyun ortaya koydu. Karşılaşmanın ilk yarısının sonlarına doğru Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe soyunma odasına önde girdi. Mücadelenin ikinci yarısına da büyük üstünlükle başlayan Fenerbahçe, şanssızlığını bir türlü kıramadı ve ikinci golü bulamadı. Alınan 1-0'lık galibiyet Fenerbahçe'ye yetmedi ve toplam skorda Sevilla, temsilcimizi 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde saf dışı bıraktı.

SAKATLIK ŞOKU!

Mücadeleye 11’de başlan Michy Batshuayi, 16. dakikada hızlı gelişen atakta bacağını tutarak bir anda kendini yere bıraktı. Hakem Michael Oliver düdüğünü çalarken, sahaya sağlık ekipleri çağrıldı. Sedyeyle kenara gelen Batshuayi’nin yerine Joshua King, oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Belçikalı forvetin kenara getirilirken moral alkışı verdi.

SEVILLA ZAMANA OYNADI!

Maçın ilk düdüğünden itibaren zamana oynayan Sevilla takımına, maç boyunca Fenerbahçe taraftarı yoğun tepki gösterdi.

ALEX TELLES PENALTI YAPTI VE TOP AĞLARDA

Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahasına giriş yapmak istediği anlarda yaptığı ortada top Alex Telles'in eline çarptı. VAR monitörüne giden hakem Michael Oliver, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Valencia Fenerbahçe'yi rakibi karşısında 1-0 öne geçirdi. Valencia bu sezonki 27. golünü kaydetti.

GOLÜN ARDINDAN RAKİP KALECİYE MESAJ VAR

Enner Valencia, golü attıktan sonra kaleci Dmitrovic'e 'Sakin ol' hareketi yaptı.

FENERBAHÇE TOP GÖSTERMEDİ!

Avrupa Ligi tarihinde Sevilla ilk kez bir maçın ilk yarısında, rakip ceza sahasında topla buluşamadı.

ARDA GÜLER FIRTINASI

Maça 11'de başlayan Arda Güler, Fenerbahçe'nin öne geçtiği dakikadan itibaren maça yön vermeye başladı. Attığı paslarla Sevilla defansına zor anlar yaşatan genç oyuncu, taraftarından alkış aldı.

JORGE JESUS İLK KEZ ELENDİ

Avrupa Ligi'ne daha önce hiç son 16 turunda veda etmeyen Jorge Jesus, Sevilla karşısında elenerek kariyerinde bir ilk yaşadı.

11'DE SÜRPRİZLER VARDI

68 yaşındaki Jorge Jesus, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta ilk 11'de değerlendirdiği Lincoln Henrique'yi sakatlığı nedeniyle kadroya alamazken, Willian Arao, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci ve Joshua King'i ise yedek soyundurdu.

68 yaşındaki çalıştırıcı, bu futbolcuların yerine ise İsmail Yüksek, Miha Zajc, Jayden Oosterwolde, Arda Güler ve Michy Batshuayi'yi sahaya sürdü.

