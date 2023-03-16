Enner Valencia Sevilla karşısında golünü attı, sonrasında yaptığı hareket olay oldu!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, 2-0'ın rövanşında İspanyol ekibi Sevilla'yı Kadıköy'de konuk etti. İlk düdükten itibaren rakibi üzerinde üstün bir oyun sergileyen temsilcimiz özellikle ilk yarının son bölümünde rakip kaleyi adeta abluka altına aldı.

TELLES'TEN ELLE MÜDAHALE

Bu baskı 40'ncı dakikada sonuç verirken, sağ kanattan Ferdi'nin ortasında Alex Telles topa ceza sahası içinde elle müdahale ederken, Fenerbahçeli futbolcular karşılaşmanın hakemi Michael Oliver'a yoğun itirazlarda bulundu.

PENALTI DEDİ!

VAR odasından gelen izleme tavsiyesi sonrası ekrana giden hakem, penaltı noktasını gösterirken, Enner Valencia topun başına geçti ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

"SAKİN OL"

Gol sonrası Sevilla kalecisi Dmitrovic'e yönelen Valencia, tecrübeli eldivene 'sakin ol' şeklinde bir hareket yaptı.

*Görüntüler EXXEN'den alınmıştır

