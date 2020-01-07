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  4. Fenerbahçe Simon Falette transferini bitirdi

Fenerbahçe Simon Falette transferini bitirdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.01.2020 19:57 | Son Güncelleme

Fransız basını, Fenerbahçe'nin Simon Falette'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama konusunda kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardığını öne sürdü.

Fenerbahçe Simon Falette transferini bitirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen stoper Simon Falette'de mutlu sona ulaştı.

Fransız basınından RMC Sport, sarı lacivertli kulübün Simon Falette'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama konusunda oyuncunun kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardığını öne sürdü.

Simon Falette bu sezon yalnızca 1 resmi maçta forma giyebildi ve takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bize Kjaer,Bruno Alves,Lugano ayarında futbolcu lazım yedek kulübesinde oturacak değil.
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