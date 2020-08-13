Fenerbahçe, Sosa ve Smolov’da sona geldi

Fenerbahçe’de Jose Sosa ve Fedor Smolov transferlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jose Sosa ve Fedor Smolov transferinde sona geldi.
Trabzonspor’un 2017’de Milan’dan kadrosuna kattığı Jose Sosa, bordo-mavili formayla 99 resmi maça çıkarken 16 gol, 19 asiste imza attı.
2018 yılından bu yana Lokomotiv Moskova'da forma giyen Fedor Smolov, geçen sezon ikinci yarısında İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo'ya kiralandı.
Smolov, geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Celta Vigo'da 14 maçta, 2 gol kaydetti. Fedor Smolov'un, kulübüyle olan kontratı Haziran 2022'de sona erecek. Rus oyuncu kariyerinde Dinamo Moskova, Feyenoord, Anzhi ve Krasnodar formaları da giydi.
(AJANSSPOR)
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