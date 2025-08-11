SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Fenerbahçe söylentileri sonrası Okan Buruk takipten çıkmıştı! Kerem Aktürkoğlu'ndan eski hocasına jet yanıt

Süper Lig'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken Fenerbahçe'nin eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu listesine alması çok konuşulmuştu. Bu hamle sonrası eski hocası Okan Buruk kendisini sosyal medyada takipten çıkan Aktürkoğlu'ndan jet hızında bir yanıt geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe söylentileri sonrası Okan Buruk takipten çıkmıştı! Kerem Aktürkoğlu'ndan eski hocasına jet yanıt
Berker İşleyen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu başlarken, transfer dönemi hareketliliği sürüyor. Galatasaray, yeni sezonu Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 yenerek açarken, teknik direktör Okan Buruk'tan ismi son günlerde Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılan Kerem Aktürkoğlu için beklenmedik bir hamle gelmişti.

TAKİPTEN ÇIKTI

Fenerbahçe söylentileri sonrası Okan Buruk takipten çıkmıştı! Kerem Aktürkoğlu ndan eski hocasına jet yanıt 1

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu'nu Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Buruk'un bu hamlesi sosyal medyada çok konuşulmuştu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN YANIT

Fenerbahçe söylentileri sonrası Okan Buruk takipten çıkmıştı! Kerem Aktürkoğlu ndan eski hocasına jet yanıt 2

Eski hocası Okan Buruk'un bu hamlesi üzerine Kerem Aktürkoğlu'ndan da yanıt niteliğinde bir hamle geldi. Milli futbolcu Okan Buruk'a aynı şekilde yanıt vererek kendisini sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

ANLAŞMA YAKIN

Fenerbahçe söylentileri sonrası Okan Buruk takipten çıkmıştı! Kerem Aktürkoğlu ndan eski hocasına jet yanıt 3

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya 22+3 milyon euro'luk bir teklif sundu ve Portekiz ekibinin yanıtını bekliyor. Aktürkoğlu'nun, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmede kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini belirttiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, yıldız oyuncuyla yıllık yaklaşık 4,5 milyon euro maaşla anlaştığı da gelen bilgiler arasında.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'ta şok eden talep: Buradan gitmek istiyorum!Beşiktaş'ta şok eden talep: Buradan gitmek istiyorum!
Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! 'Etek giyerim...'Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! 'Etek giyerim...'
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk Kerem Aktürkoğlu son dakika fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! 'Etek giyerim...'

Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! 'Etek giyerim...'

Beşiktaş'ta şok eden talep: Buradan gitmek istiyorum!

Beşiktaş'ta şok eden talep: Buradan gitmek istiyorum!

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

G.Saray'dan gece yarısı 'KAP'! Transfer resmen açıklandı...

G.Saray'dan gece yarısı 'KAP'! Transfer resmen açıklandı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.