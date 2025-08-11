Fenerbahçe söylentileri sonrası Okan Buruk takipten çıkmıştı! Kerem Aktürkoğlu'ndan eski hocasına jet yanıt

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu başlarken, transfer dönemi hareketliliği sürüyor. Galatasaray, yeni sezonu Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 yenerek açarken, teknik direktör Okan Buruk'tan ismi son günlerde Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılan Kerem Aktürkoğlu için beklenmedik bir hamle gelmişti.

TAKİPTEN ÇIKTI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu'nu Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Buruk'un bu hamlesi sosyal medyada çok konuşulmuştu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN YANIT

Eski hocası Okan Buruk'un bu hamlesi üzerine Kerem Aktürkoğlu'ndan da yanıt niteliğinde bir hamle geldi. Milli futbolcu Okan Buruk'a aynı şekilde yanıt vererek kendisini sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

ANLAŞMA YAKIN

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya 22+3 milyon euro'luk bir teklif sundu ve Portekiz ekibinin yanıtını bekliyor. Aktürkoğlu'nun, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmede kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini belirttiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, yıldız oyuncuyla yıllık yaklaşık 4,5 milyon euro maaşla anlaştığı da gelen bilgiler arasında.