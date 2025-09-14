Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç'a tepki gösterdi: "Yetmedi mi?"

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, dev maçta sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 4 maç sonunda ligde 10 puana ulaştı. Süper Lig'de 5 maç oynayan ve bu sezon ilk mağlubiyetini alan Trabzonspor da 10 puanda kaldı.

TRABZONSPOR'UN GOLÜNÜN İPTALİ TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Trabzonspor'un Nijeryalı santraforu Paul Onuachu'nun attığı gol, VAR hakemi Davut Dakul Çelik'in uyarısı ve hakem Ozan Ergün'ün pozisyonu izlemesi sonrasında iptal edildi.

TARAFTAR ALİ KOÇ'A TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe taraftarı, maç çıkışında Başkan Ali Koç’a “Yetmedi mi başkan, yetmedi mi?” diyerek tepki gösterdi.