Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç'a tepki gösterdi: "Yetmedi mi?"

Fenerbahçe evinde ağırladığı Trabzonspor'u yenerek 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü En-Nesyri attı. Trabzonspor'un maçta iptal edilen golü tartışmalara yol açtı. Ayrıca maç sonrasında Fenerbahçe taraftarı, Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

Recep Demircan

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, dev maçta sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 4 maç sonunda ligde 10 puana ulaştı. Süper Lig'de 5 maç oynayan ve bu sezon ilk mağlubiyetini alan Trabzonspor da 10 puanda kaldı.

TRABZONSPOR'UN GOLÜNÜN İPTALİ TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Trabzonspor'un Nijeryalı santraforu Paul Onuachu'nun attığı gol, VAR hakemi Davut Dakul Çelik'in uyarısı ve hakem Ozan Ergün'ün pozisyonu izlemesi sonrasında iptal edildi.

Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç a tepki gösterdi: "Yetmedi mi?" 2

TARAFTAR ALİ KOÇ'A TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe taraftarı, maç çıkışında Başkan Ali Koç’a “Yetmedi mi başkan, yetmedi mi?” diyerek tepki gösterdi.

