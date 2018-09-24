Fenerbahçe taraftarı Beşiktaşlı oyuncular ve Şenol Güneş'e küfürle tepki gösterdi!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesi öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar, tribünleri tamamen doldururken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Fenerbahçe büyüktür, küfür etmez' kampanyası amacına ulaşmadı.
Fenerbahçeli taraftarlar, mücadele öncesinde hem Beşiktaşlı futbolculara hem de Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e sert tepki gösterdiler.
Bazı taraftarlar, ellerindeki sahte dolarlar, 300 yazan kağıtlar ve tiner çekme işaretleriyle Beşiktaşlı oyunculara göndermede bulundu. Bazı taraftarlar da, geçtiğimiz sezonki Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Şenol Güneş'in başının yarılmasına atıfta bulunarak kafalarını bandajla sararak tirbünlerdeki yerlerini aldılar.
Maç öncesinde en büyük tepkiyi ise Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş gördü. Sarı-lacivertli taraftarlar, Şenol Güneş'e küfürlü tezahüratlarını uzun süre devam ettirirken, stat hoparlörlerinden çalınan yüksek sesli müzikler de küfürlere engel olamadı.
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