Fenerbahçe taraftarı bu haberle çok heyecanlandı! Aziz Yıldırım'dan adaylık hamlesi, talimatı verdi

Fenerbahçe'de gözler önümüzdeki aylarda yapılacak olan olağan seçimli genel kurula çevrilirken mevcut başkan Ali Koç'un henüz resmi olarak açıklanmasa da aday olması bekleniyor.

İLK RESMİ ADAY: SADETTİN SARAN

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu yaptığı açıklamada Sadettin Saran'ın resmi olarak Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıklarken, "Saadettin Saran'ın başvurusu bizden evvel yapılmış divan kuruluna. Biz inceledik dosyayı, hem yüksek divan kurulu hem sicil kurumundan geçirilmiş. Elimizde bitirilmiş bir süreç var. Saadettin Saran, resmi bir aday. Altında önerenlerin olduğu 500'den fazla imzası var. 24 Mayıs, Fenerbahçe başkan adayları için son başvuru tarihi." sözlerini sarf etti ve böylelikle ilk resmi adayı da açıklamış oldu.

AZİZ YILDIRIM HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın da adaylık hazırlığında olduğu belirtildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Aziz Yıldırım başkanlık döneminde birlikte çalıştığı sportif ve idari ekiplerine, 'Hazır olun ve benden haber bekleyin' talimatını verdi.

"BİZZAT PAYLAŞIRIM" DEMİŞTİ

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan adaylık iddialarına cevap vermişti.

Aziz Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir.

Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım.

Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim."





