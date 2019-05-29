Fenerbahçe taraftarı UEFA Avrupa Ligi finali öncesi 'Mesut Özil Fenerbahçe'ye' pankartı açtı

Arsenal ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi öncesi taraftarlar maçın havasına girerken, Bakü Olimpiyat Stadı önünde ilginç bir pankart dikkati çekti.
Fenerbahçe formalı bir taraftar, tarihi finalin oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'na giderken elindeki pankartta 'Mesut Özil Fener'e' yazıyordu.
MESUT ÖZİL VE MOHAMED ELNENY BİLGİ YARIŞMASINDA
Arsenal taraftarıyla maç saatini bekleyen Fenerbahçe taraftarı, Londra ekibinin taraftarlarının 'Arsenal zafere' pankartıyla birlikte objektiflere yakalandı.
Fenerbahçe taraftarı, Azerbaycan'daki final öncesi büyük ilgi gördü.
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