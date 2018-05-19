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Fenerbahçe taraftarından 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon' tezahüratı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.05.2018 19:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Atiker Konyaspor'u konuk ettiği mücadelede Ali Koç coşkusu yaşandı. Fenerbahçeli taraftarlar Ülker Stadı'nda, 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon' tezahüratını söylediler.

Fenerbahçe taraftarından 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon' tezahüratı!

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan maçtan önce sarı-lacivertli taraftarlar, Obradovic ve Ali Koç tezahüratları yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Konyaspor'u ağırladığı müsabaka öncesinde sarı-lacivertli tribünlerden 'Obradovic' ve 'Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon' tezahüratları yükseldi.

Kale arkası tribünlerinde başlayan tezahüratlar kısa sürede tüm stada yayıldı.

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Fenerbahçe ali koç

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