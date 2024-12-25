Fenerbahçe taraftarından 'Ali Koç istifa' tepkileri yükseliyordu! Başkan Koç görevi bırakacağı zamanı açıkladı

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bu sezon da zirveden uzaklaşıldıkça eleştirilmeye başlarken tribünlerde 'istifa' sesleri yükselmeye başlamış durumda.

Yaşanan puan kayıpları sonrası ve yönetici Ahmet Ketenci'nin yaptığı dikkat çekici açıklamalar sonrası toplanan başkan Ali Koç ve kurmayları camiadaki erken seçim algılarını masaya yatırdı.

BIRAKACAĞI ZAMANI AÇIKLADI

Gerçekleştirilen toplantıda Ali Koç'un, "Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam" dediği öğrenildi.

GÖREVİNDEN ALINDI

Taraftardan sorumlu olan yönetici Ahmet Ketenci'nin bu görevden alındığı bildirildi. Taraftardan sorumlu yeni yönetici Hulusi Belgü olacak.

"MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Ketenci, şampiyonluk yolunda başkan Ali Koç'un yanında kenetlendiklerini belirtip, "Eksiklerimiz var, transfer yapacağız. Zorluklar yaşıyoruz ama bu demek değil ki pes edeceğiz. Zorlukları da göğüsleyeceğiz. Mücadeleyi bırakmayacağız. Asla vazgeçmek yok." açıklamasını yaptı.