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Fenerbahçe taraftarından depremzedelere atkılı destek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.01.2020 22:35 | Son Güncelleme

Fenerbahçe taraftarları, Elazığ ve çevre illerdeki depremzede vatandaşlarımıza destek olmak için, maç sonunda atkı ve berelerini attı.

Fenerbahçe taraftarından depremzedelere atkılı destek

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının son anlarında sarı-lacivertli taraftarlar, Elazığ'da meydana gelen depreme dikkat çekti. Fenerbahçeli taraftarlar, Elazığ'daki depremzedelere ulaşması için saha kenarına atkılarını ve berelerini attı.

Ayrıca tribünlerde Elazığspor atkısı açıldı. Taraftarlar uzun süre ""Elazığ üşüme Fenerbahçe seninle." tezahüratları yaptı.

Teknik direktör Ersun Yanal, bu sırada önüne gelen bir atkıyı öpüp başına koydu

Taraftarların bu hareketi, sosyal medyada da büyük övgü topladı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
EVET ALIŞMIŞLAR REZİLLİKLERE BAKSANIZA BU MU ŞİMDİ DESTEK KULLANILMIŞ MALLARI "ALIN KIÇINIZA SOKUN" DER GİBİ ATMAK MADEM ÖYLE BİR DÜŞÜNCENİZ VAR HANİ ACUN'UN VE SALYA SÜMÜK AĞLAYAN ALİ'NİN YAPTIĞI "WİN WİN" VARDI YA ONUN BENZERİNİ YAPIN ÖYLE DESTEK OLUN BÖYLE ATKILARI KULLANILMIŞ FORMALARI SAHAYA ATMAKLA OLMUYOR AMA SİZ ALIŞMIŞSINIZ EZİK EZİK PARA TOPLAMAYA BARİ DEPREMİ BUNA ALET ETMEYİN
bir bu atılan tüm atkılar tüm cincoşlulara grsin :))
Lobby takımı JonJon Van depremi için toplanan desteği cebe atmıştır unutturma !
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