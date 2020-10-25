Fenerbahçe taraftarından Trabzonspor maçı öncesi dev pankart

Süper Lig’in 6. haftasında evinde Trabzonspor’u ağırlayan Fenerbahçe’de sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını desteklemek için dev pankart hazırladı. Trabzonspor maçından 2 gün önce çalışmalara başlanan pankart Maraton Alt Tribünü’nde yer aldı. Yapılan pankartta birçok slogan yer alırken, detaylar dikkat çekti.



