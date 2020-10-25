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Fenerbahçe taraftarından Trabzonspor maçı öncesi dev pankart

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.10.2020 18:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli taraftarların Trabzonspor maçı öncesi hazırladığı dev pankart, Maraton Alt Tribünü’nde yer aldı.

Fenerbahçe taraftarından Trabzonspor maçı öncesi dev pankart

Süper Lig’in 6. haftasında evinde Trabzonspor’u ağırlayan Fenerbahçe’de sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını desteklemek için dev pankart hazırladı. Trabzonspor maçından 2 gün önce çalışmalara başlanan pankart Maraton Alt Tribünü’nde yer aldı. Yapılan pankartta birçok slogan yer alırken, detaylar dikkat çekti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
rezil şikeciler bu ne şimdi berbat olmuş
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