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Fenerbahçe taraftarını kızdıracak bir hamle daha! Galatasaray, Icardi'nin gol sevincini ölümsüzleştirdi

10.01.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0'lık skorla geçen Galatasaray'da maça Icardi damga vurmuştu. 76. dakikada oyuna dahil olan ve sahada kaldığı süre boyunca 1 gol 1 asistlik performansla dikkatleri üzerine çeken Icardi'nin gol sevinci tişört olarak satışa sunuldu.

Fenerbahçe taraftarını kızdıracak bir hamle daha! Galatasaray, Icardi'nin gol sevincini ölümsüzleştirdi
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Kadıköy'de aldığı farklı skorun mimarlarından Icardi'nin gol sevinci ölümsüzleştiriliyor. Mücadelenin 90+10'uncu dakikasında rakip fileleri havalandıran Arjantinli oyuncunun tişörtleri satışa çıktı.

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Kadıköy Hatırası - No Way Hahahahahah, Lidere Selam Dur ve Icardi'nin ikonik gol sevincini tasarlayan sarı-kırmızılılar bu tişörtleri de satışa sundu. Kısa süre içinde büyük ilgi gören tasarımlar şimdiden çok sayıda sattı. Galatasaray yönetiminin bu hamlesi taraftarlardan da tam puan aldı.


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Mauro Icardi fenerbahçe galatasaray 10

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