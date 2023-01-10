Fenerbahçe taraftarını kızdıracak bir hamle daha! Galatasaray, Icardi'nin gol sevincini ölümsüzleştirdi

Galatasaray'ın Kadıköy'de aldığı farklı skorun mimarlarından Icardi'nin gol sevinci ölümsüzleştiriliyor. Mücadelenin 90+10'uncu dakikasında rakip fileleri havalandıran Arjantinli oyuncunun tişörtleri satışa çıktı.

250 LİRADAN ALICISINI BULUYOR

Kadıköy Hatırası - No Way Hahahahahah, Lidere Selam Dur ve Icardi'nin ikonik gol sevincini tasarlayan sarı-kırmızılılar bu tişörtleri de satışa sundu. Kısa süre içinde büyük ilgi gören tasarımlar şimdiden çok sayıda sattı. Galatasaray yönetiminin bu hamlesi taraftarlardan da tam puan aldı.



