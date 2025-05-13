Fenerbahçe taraftarının beklediği haber geldi! Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüşme kararı aldı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Ali Koç'un devam etme kararının ardından flaş bir hamle gelmişti. Fenerbahçe'nin en büyük taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler, Ali Koç'un Aziz Yıldırım ile birleşip güçlü bir yönetim oluşturması için çağrıda bulunmuştu. Bu çağrı sonrası Ali Koç harekete geçti.

AZİZ YILDIRIM İLE ALİ KOÇ GÖRÜŞECEK

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım'ın bu hafta bir araya gelerek, kulübün geleceği ve bazı önemli konuları görüşeceği öğrenildi.

TARAFTARLAR BİRLEŞME BEKLİYOR

Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın birleşerek güçlü bir yönetim kurmasını istiyor.