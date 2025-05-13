SPOR

86
78
58
57
51
50
47
46
46
46
44
43
42
40
38
35
35
20
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe taraftarının beklediği haber geldi! Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüşme kararı aldı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin en büyük taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın birleşmesi için sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunmuştu. Bu hamlenin ardından Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Fenerbahçe taraftarının beklediği haber geldi! Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüşme kararı aldı
Emre Şen

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Ali Koç'un devam etme kararının ardından flaş bir hamle gelmişti. Fenerbahçe'nin en büyük taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler, Ali Koç'un Aziz Yıldırım ile birleşip güçlü bir yönetim oluşturması için çağrıda bulunmuştu. Bu çağrı sonrası Ali Koç harekete geçti.

AZİZ YILDIRIM İLE ALİ KOÇ GÖRÜŞECEK

Screenshot_2

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım'ın bu hafta bir araya gelerek, kulübün geleceği ve bazı önemli konuları görüşeceği öğrenildi.

TARAFTARLAR BİRLEŞME BEKLİYOR

Screenshot_3

Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın birleşerek güçlü bir yönetim kurmasını istiyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray, Osimhen'in bonservis sorununu çözdü! 63 milyon Euro'luk gelirGalatasaray, Osimhen'in bonservis sorununu çözdü! 63 milyon Euro'luk gelir
Gençlerbirliği'nin Süper Lig hedefi "ilk 10"Gençlerbirliği'nin Süper Lig hedefi "ilk 10"
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Ali Koç fenerbahçe Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gökhan Güney'den üzen haber geldi!

Gökhan Güney'den üzen haber geldi!

Fenerbahçe taraftarının beklediği haber geldi! Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüşme kararı aldı

Fenerbahçe taraftarının beklediği haber geldi! Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüşme kararı aldı

Baba Kiraz: “Devletimizi ve milletimizi oğlumuzdan çok seviyoruz"

Baba Kiraz: “Devletimizi ve milletimizi oğlumuzdan çok seviyoruz"

İngilizler bu kez işin dozunu kaçırdı! Altay Bayındır ile dalga geçtiler...

İngilizler bu kez işin dozunu kaçırdı! Altay Bayındır ile dalga geçtiler...

Galatasaray-Trabzon maçı öncesi '6 yıl' detayı!

Galatasaray-Trabzon maçı öncesi '6 yıl' detayı!

Fenerbahçe'nin Osimhen için yaptığı teklif ortaya çıktı! Napoli, 'hayır' diyemeyecek

Fenerbahçe'nin Osimhen için yaptığı teklif ortaya çıktı! Napoli, 'hayır' diyemeyecek

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.