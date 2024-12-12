Fenerbahçe taraftarının sevgilisine yüklendikçe yüklendi! "Ne çalım atabiliyor ne pres yapıyor"

Süper Lig'de Galatasaray'ın Eyüpspor'a puan kaybettiği haftanın ertesinde Dolmabahçe'de Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, golü bulamayarak sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Dün akşam da Athletic Bilbao ile karşılaşan Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçı 2-0 kaybederek bu sene evindeki ilk Avrupa mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe, ikinci yenilgisini yaşadığı UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maç sonunda 8 puanda kaldı. Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, Athletic Bilbao karşısında 69. dakikada gördüğü kartla profesyonel liglerde ilk kez kırmızı kart gördü.

TADİC'E YÜKLENDi: "NE PRES YAPIYOR NE ÇALIM ATIYOR"

Spor yazarlarının büyük bir kısmı teknik patron Mourinho'yu eleştirirken deneyimli isimlerden Ömer Üründül, takım kaptanlarından Dusan Tadic'e yüklendi. Tadic için; 'Pres yapmıyor, çalım atamıyor, dribblingi yok...' diyen Üründül'ün sözleri kısa sürede gündem oldu!

SAMET AKAYDIN'A TARAFTARDAN TEPKİ!

Fenerbahçeli taraftarlar, Athletic Bilbao'nun 5. dakikada bulduğu ilk golde pası kısa düşen Samet Akaydin'e tepki gösterdi.

Milli futbolcunun kısa düşen geri pasında topu kapan Guruzeta, müsait pozisyondaki Inaki Williams'a golü attırdı. Golün ardından sarı-lacivertli taraftarlar, ayağına top geldiğinde Samet Akaydin'ı ıslıkladı.

Tepkiler üzerine 16 ve 19. dakikalarda, "Sevgili Fenerbahçeliler, lütfen bütün futbolcularımızı destekleyelim." anonsları yapıldı.

Kale arkasında bulunan sarı-lacivertli taraftarlar da futbolcuları ıslıklayan tribünlere tepki gösterdi.

Teknik direktör Jose Mourinho, Samet Akaydin'i ikinci yarının başında oyundan alarak, yerine Çağlar Söyüncü'yü sahaya sürdü.

SABAH - Gürcan Bilgiç: "Hâlâ Fenerbahçe'nin ruhunu anlamış değil. Kendi hesapları içinde "defans kültüründen" bahsedebiliyor. Kulübesindeki "garanti" oyunculara rağmen Samet'i oynatıyor. Saha içi planda ortaya koyduğu tek farklılık Amrabat'ı iki stoperin önüne koyması. Yenilmek değil hassas nokta, Fenerbahçe'nin takım olarak agresifliği ortaya koyamaması, baskıyı doğru yapamaması. Special One'ın karşısında güçlü bir rakip var; Fenerbahçe taraftarı…"

SABAH - Ömer Üründül: "Birçok kişiyle ters düşecek genel görüşüm var. Tadic'in kalitesine ve kariyerine asla itirazım yok ama fizik olarak günümüz futbolunun istediği en önemli ilkelerinden birine zıt kutup teşkil ediyor. Pres yapmıyor, çalım atamıyor, dribblingi yok. Eğer Mourinho, Tadic'e bugüne kadarki gibi sınırsız kredi tanımaya devam ederse işlerin rayına gireceğini zor görüyorum"