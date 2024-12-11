Fenerbahçe tat vermedi! Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de boyun eğdi

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadelede sarı - lacivertliler sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

INAKI WILLIAMS'IN GOLLERİNE ENGEL OLAMADIK

Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto'nun düdük çaldığı karşılaşmada sarı - lacivertliler 5. ve 45. dakikada Inaki williams'ın gollerine engel olamadı. Mert Müldür ise 69. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

8 PUANDA KALDI

Bu sonuçla birlikte Avrupa'daki 2. mağlubiyetini yaşayan Kanarya, puanını 8'de bıraktı. Jose Mourinho ve öğrencileri, ligin geride kalan maçlarında Lyon ve Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.

KADIKÖY'DE 'ALİ KOÇ İSTİFA' SESLERİ

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Athletic Bilbao'ya da yenilen sarı-lacivertlilerde taraftarların tepkisi büyüdü. Fenerbahçe taraftarları, müsabaka devam ederken "Ali Koç istifa" tezahüratlarıyla yönetime olan tepkilerini dile getirdi. Öte yandan, tribünlerden yükselen "Aziz Yıldırım" sesleri de dikkat çekti.

UEFA BAŞKANI CEFERIN KADIKÖY'DE

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de bu önemli müsabakayı izlemek üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve beraberinde heyetle birlikte stadyuma geldi. Ceferin’i stada girişinde Fenerbahçeli yöneticiler karşıladı.