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FENERBAHÇE TRABZONSPOR DERBİSİ CANLI İZLE! Fenerbahçe Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

03.11.2023 13:36 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Trabzonspor derbisi için heyecan dorukta. Süper Lig’in 11. haftasında oynayacak karşılaşma için nefesler tutuldu. Süper Lig'de zirvenin ilk sırasında sarı-lacivertliler, ikinci sırasında ise Galatasaray yer alıyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri Karadeniz ekibini ağırlayacakları maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, muhtemel 11'ler...

FENERBAHÇE TRABZONSPOR DERBİSİ CANLI İZLE! Fenerbahçe Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Fenerbahçe ile Trabzonspor Süper Lig'in 11. haftasında Şükrü Saracaoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maçta Hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak. İsmail Kartal'ın yönetimindeki sarı lacivertliler Süper Lig'de 30 puanla birinci sırada yer alıyor. Bordo mavililer ise çıktıkları 10 karşılaşmada topladıkları 16 puanla 5'inci sırada bulunuyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izleme ekranı şimdiden internette sporseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin tarihi, saati ve kanalı...

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı yarın (4 Kasım 2023 Cumartesi) saat 19:00'da başlayacak.

Maç, Şükrü Saracaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Rayyan Baniya, Batista Mendy, Eren Elmalı, Stefano Denswil, Mehmet Can Aydın, Berat Özdemir, Edin Visca, Trezeguet, Abdülkadir Ömür, Paul Onuachu.

SARI LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred Rodrigues, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş bu maçta oynayaamayacak.

Öte yandan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Mor, Trabzonspor karşılaşması ile sahalara dönecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde Zimbru ile oynanan sezonun ilk maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Trabzonspor maçında kadroda olacak.

KARADENİZ EKİBİNDE 3 FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI BULUNUYOR

Trabzonspor'da Orsic, Hüseyin Türkmen, Fernandez ve Trezeguet'in sakatlıkları bulunuyor.

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