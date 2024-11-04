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Fenerbahçe Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten rakiplerine gönderme!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.11.2024 09:38
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Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptığı bir ziyarette rakiplerine göndermede bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten rakiplerine gönderme!

Süper Lig'de puan farkıyla lider bulunan ve son haftayı "bay" olduğu için maç yapmadan geçiren Galatasaray'da yönetim, futbol takımını moral motivasyon olarak hazır tutmak için bir ziyaret düzenledi.

Sarı-kırmızılıların önceki gün gerçekleşen antrenmanını izleyen ve daha sonra takımla yemek yiyen Başkan Dursun Özbek, konsantrasyon uyarısında bulundu.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ"

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Başkan Özbek'in, "Güzel bir hava yakaladık. Mutluluğunuzu gözlerinizden okuyorum. Antrenmandaki hırsınız ve ciddiyetiniz beni umutlandırdı. Bizim için hem ligde mutlu sona ulaşmak hem de Avrupa'da başarılar yakalamak önemli. Kaliteli bir kadromuz var ve Avrupa'da da beklentilerimiz çok yüksek. Siz başardıkça biz üzerimize düşeni fazlasıyla yaparız. Bu konuda kafanızda en ufak bir soru işareti bulunmasın" diye konuştuğu öğrenildi.

RAKİPLERİNE GÖNDERME

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Fırsat buldukça Florya'ya gideceğini açıklayan sarı-kırmızılı kulübün patronunun, "Zirvede olduğumuz için üzerimize geliyorlar. Kendi başarısızlıklarını bize saldırarak örtmeye çalışıyorlar" diyerek konuşmasına devam ettiği belirtildi.

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