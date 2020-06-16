Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri açıklandı!

Türkiye Kupası yarı final heyecanı pandemi nedeniyle verilen aradan sonra tüm hızıyla devam ediyor. İlk maçta deplasmanda 2-1 Fenerbahçe bu akşam Kadıköy'de Süper Lig'in forma ekiplerinden Trabzonspor'u konuk ediyor.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Sarı Lacivertli ekipte Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan ve dün ameliyat olan Max Kruse kadroda yer almıyor. Sakatlığı iyileşen Vedat Muriqi ise görev verilmesi durumunda ilk 11'de yer alacak.

TRABZONSPOR'DA TEK EKSİK

Bordo-mavili ekipte ise kırmızı kart cezalısı Guilherme takımını bu maçta yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Mücadele ATV ekranından naklen yayınlanacak. Mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe 2 ve üstü farklı galibiyetler ve 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak.

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Trabzonspor her türtlü beraberlik ve galibiyet neticesinde tur atlayan taraf olurken maçın 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğü ile sona ermesi halinde maç uzatmalara gidecek.

İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ

Sarı lacivertli ekipte kalede Altay, defans hattında ise Dirar, Serdar Aziz, Falette ve Hasan Ali görev yapacak. Orta sahada ise Ozan Tufan'ın yokluğunda sürpriz bir şekilde Gustavo, Tolga Ciğerci ve Miha Zajc forma giyecek. Tecrübeli teknik adam bu üçlü ilk kez deniyor. Karapınar'ın ileri uçtakı tercihi ile Rodrigues, Deniz Türüç ve Vedat Muriqi olması bekleniyor.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'İ

Trabzonspor'da kalenin vazgeçilmez ismi Uğurcan yer alıyor.Defans hattında Pereira, Costa, Campi, Novak görev yapacak. Orta sahada sakatlığı bulunan Sosa dönerken, Abdülkadir Parmak ve Ömür ona eşlik edecek.Bordo Mavili ekibin en güçlü mevkisi olan hucüm hattında ise, Ekuban, Nwakaeme ve Sörloth görev yapması bekleniyor.

