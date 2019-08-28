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Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.08.2019 12:15 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklanırken, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Fırat Aydınus’un yönetecek.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek

Süper Lig’in 3. haftasında heyecan 30 Ağustos Cuma, 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu müsabakaları yönetecek hakemler de açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında hakem Fırat Aydınus görev yapacak.

Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler ise şu şekilde:

30 AĞUSTOS CUMA

20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu

31 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Konyaspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk
21.45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Göztepe - Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa

1 EYLÜL PAZAR

20.19.15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Hüseyin Göçek
21.45 Fenerbahçe - Trabzonspor: Fırat Aydınus
21.45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: Alper Ulusoy

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Tam adamını vermişler. Fenerin adamı
tirabizoon bölgesindende gelse 5 çekeceğuz daa...
hayırlı olsun
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