Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek

Süper Lig’in 3. haftasında heyecan 30 Ağustos Cuma, 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu müsabakaları yönetecek hakemler de açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında hakem Fırat Aydınus görev yapacak.
Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler ise şu şekilde:
30 AĞUSTOS CUMA
20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu
31 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Konyaspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk
21.45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Göztepe - Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa
1 EYLÜL PAZAR
20.19.15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Hüseyin Göçek
21.45 Fenerbahçe - Trabzonspor: Fırat Aydınus
21.45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: Alper Ulusoy
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