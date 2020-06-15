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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının iddaa oranları belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.06.2020 16:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yarın akşam oynanacak yarı final rövanş maçının iddaa oranları belli oldu. Ev sahibi Fenerbahçe galibiyetine 1.90 oran verilirken Trabzonspor'un galibiyetine verilen oran 2.75 olarak belirlendi. Beraberlik oranı ise 3.20 olarak açıklandı.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının iddaa oranları belli oldu

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yarın akşam oynanacak yarı final rövanş maçının iddaa oranları belli oldu. İddaa risk yönetimi, ilk maçta 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.90 oran verilirken, Trabzonspor'un galibiyetine verilen oran 2.75 olarak belirlendi. Beraberlik oranı ise 3.20 olarak açıklandı.

İŞTE ORANLAR

Fenerbahçe kazanır: 1.90

Beraberlik: 3.20

Trabzonspor kazanır: 2.75

2.5 alt oranı: 2.05

2.5 üst oranı: 1.45

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