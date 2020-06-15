Fenerbahçe-Trabzonspor maçının iddaa oranları belli oldu

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yarın akşam oynanacak yarı final rövanş maçının iddaa oranları belli oldu. İddaa risk yönetimi, ilk maçta 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.90 oran verilirken, Trabzonspor'un galibiyetine verilen oran 2.75 olarak belirlendi. Beraberlik oranı ise 3.20 olarak açıklandı.

İŞTE ORANLAR

Fenerbahçe kazanır: 1.90

Beraberlik: 3.20

Trabzonspor kazanır: 2.75

2.5 alt oranı: 2.05

2.5 üst oranı: 1.45

