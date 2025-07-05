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Fenerbahçe transferde bombayı patlıyor! Slovak stoper oyuncusu Milan Skriniar bonservisiyle geliyor... Son bir adım kaldı

Gelecek sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, stoper takviyesi için gözünü Milan Skriniar'a çevirdi. Sarı lacivertliler’in Fransız ekibi PSG ile anlaştığı ve oyuncudan haber beklediği öğrenildi.

Fenerbahçe transferde bombayı patlıyor! Slovak stoper oyuncusu Milan Skriniar bonservisiyle geliyor... Son bir adım kaldı
Burak Kavuncu

Sezona şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe’de gözler transferlere çevrildi. Jhon Duran’ı İstanbul’a getirerek büyük sükse yapan sarı lacivertliler rotasını Fransa’ya çevirdi. Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe’de geçiren PSG’nin yıldız stoper oyuncusu Milan Skriniar için kulübüyle anlaşmaya varan sarı lacivertliler oyuncunun son kararını bekliyor.

ALİ KOÇ PSG İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe transferde bombayı patlıyor! Slovak stoper oyuncusu Milan Skriniar bonservisiyle geliyor... Son bir adım kaldı 1

Teknik direktör Jose Mourinho’nun ısrarla istediği bilinen Slovak stoper için Fenerbahçe, Fransız kulübü PSG ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Kapıyı 15 milyon eurolardan açan Fransız ekibi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un ısrarcı pazarlıkları ile 10 milyon euroya indi ve teklif kabul edildi.

MILAN SKRINIAR'IN KARAR VERECEK!

Fenerbahçe transferde bombayı patlıyor! Slovak stoper oyuncusu Milan Skriniar bonservisiyle geliyor... Son bir adım kaldı 2

Sarı-lacivertli yönetimin PSG ile anlaşmaya varmasının ardından Slovak yıldıza son teklifini de iletti. Skriniar'a yıllık 6 milyon euro maaş teklif eden Fenerbahçe, deneyimli oyuncunun bu teklife vereceği yanıtı bekleniyor.

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