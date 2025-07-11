SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Bir isimle daha anlaşma sağlandı... Gece yarısı duyurdular: 4 yıllık imza

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe şampiyon bir kadro kurabilmek adına hamlelerini yaparken bir isimde daha büyük yol kat etmiş durumda. Sarı-Lacivertlilerson olarak Jhon Duran transferini açıklarken sürpriz bir ismi daha kadrosuna katmak üzere. İşte detaylar...

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Bir isimle daha anlaşma sağlandı... Gece yarısı duyurdular: 4 yıllık imza
Berker İşleyen

Yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, birçok isimle görüşmelerini sürdürürken Sarı-Lacivertliler'den gece yarısı çok sürpriz bir hamle geldi.

DURAN TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANMIŞTI

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Bir isimle daha anlaşma sağlandı... Gece yarısı duyurdular: 4 yıllık imza 1

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan kadrosuna kattığı ve Türkiye'ye getirdiği Jhon Duran transferini resmen açıklayan Sarı-Lacivertliler yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz." ifadeleri kullanmıştı.

BİR İSMİ DAHA BİTİRDİLER

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Bir isimle daha anlaşma sağlandı... Gece yarısı duyurdular: 4 yıllık imza 2

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin Gent forması giyen Archie Brown ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Gent ile transfer için yaklaşık 9 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlandığı aktarıldı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Bir isimle daha anlaşma sağlandı... Gece yarısı duyurdular: 4 yıllık imza 3

Haberin detayında Fenerbahçe'nin Archie Brown ile 4 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi. Archie Brown'ın Milan'la da bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Milan'ın kısa süre içerisinde transfer teklifi yapmaması halinde Archie Brown'ın Fenerbahçe'ye imza atmasının beklendiği vurgulandı. Brown, geride kalan sezonda Gent formasını 46 kez giydi. İngiliz sol bek bu müsabakalarda 3 gol ile 6 asist üretti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray bir türlü kaleci bulamıyor! Bir isimden daha ret yanıtı geldiG.Saray bir türlü kaleci bulamıyor! Bir isimden daha ret yanıtı geldi
Süper Lig'deydi, ünlü isme 8 yıl hapis! Tecavüz ve istismar...Süper Lig'deydi, ünlü isme 8 yıl hapis! Tecavüz ve istismar...
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Ali Koç son dakika son dakika transfer haberi fenerbaçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisini paylaştı! Aşk dolu sözler

Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisini paylaştı! Aşk dolu sözler

F.Bahçe o ismi de bitirdi! Gece yarısı duyurdular: 4 yıllık imza...

F.Bahçe o ismi de bitirdi! Gece yarısı duyurdular: 4 yıllık imza...

Hadise'nin Harbiye konseri konuşuluyor! Olay olan dans...

Hadise'nin Harbiye konseri konuşuluyor! Olay olan dans...

Arda Turan ilk resmi maçında şov yaptı! Böyle fark görülmedi...

Arda Turan ilk resmi maçında şov yaptı! Böyle fark görülmedi...

Osimhen transferi iptal! Yıldız isim dönmeyeceğini açıkladı... Ortalık karıştı

Osimhen transferi iptal! Yıldız isim dönmeyeceğini açıkladı... Ortalık karıştı

Beşiktaş'ta yeni transfer sahne aldı! Kartal 2 golle kazandı

Beşiktaş'ta yeni transfer sahne aldı! Kartal 2 golle kazandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.