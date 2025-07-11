Fenerbahçe transferde gaza bastı! Bir isimle daha anlaşma sağlandı... Gece yarısı duyurdular: 4 yıllık imza

Yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, birçok isimle görüşmelerini sürdürürken Sarı-Lacivertliler'den gece yarısı çok sürpriz bir hamle geldi.

DURAN TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan kadrosuna kattığı ve Türkiye'ye getirdiği Jhon Duran transferini resmen açıklayan Sarı-Lacivertliler yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz." ifadeleri kullanmıştı.

BİR İSMİ DAHA BİTİRDİLER

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin Gent forması giyen Archie Brown ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Gent ile transfer için yaklaşık 9 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlandığı aktarıldı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Haberin detayında Fenerbahçe'nin Archie Brown ile 4 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi. Archie Brown'ın Milan'la da bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Milan'ın kısa süre içerisinde transfer teklifi yapmaması halinde Archie Brown'ın Fenerbahçe'ye imza atmasının beklendiği vurgulandı. Brown, geride kalan sezonda Gent formasını 46 kez giydi. İngiliz sol bek bu müsabakalarda 3 gol ile 6 asist üretti.