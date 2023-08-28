Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı! İki kişi ağır yaralandı

Genç Fenerbahçeliler tribün grubu lideri Cem Gölbaşı'na İstanbul Bağcılar'da bir sitenin girişinde uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kanal D'nin haberine göre; Gerçekleştirilen saldırıda Fenerbahçe’nin Genç Fenerbahçeliler (GFB) tribün grubu lideri Cem Gölbaşı, hafif yaralanırken, olay esnasında Gölbaşı’nın yanında olan iki kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

GEÇEN YIL DA BAŞINDA ŞİŞE KIRMIŞLARDI

Öte yandan Cem Gölbaşı, geçen sene eylül ayında İstanbul Sarıyer’de saldırıya uğramıştı. Balıkçıda düzenlenen faslın bitmesi üzerine çıkan tartışmada şahıslardan biri GFB tribün lideri Cem Gölbaşı’nın başında şişe kırıp havaya ateş açmıştı.

İhbar üzerine olay yerine giden Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler, kavgaya karışan Emir A., Ali Emir K., Okan H. Ve Dündar H.’yi başlatılan yakalama çalışmasını takip eden günde gözaltına almıştı.

