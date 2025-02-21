Fenerbahçe turlayıp Galatasaray elenince UEFA ülke puanında işler değişti! Fark 1 puandan bile daha az...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçları tamamlanırken, temsilcilerimizin Avrupa’daki mücadeleleri ülke puanını doğrudan etkiledi.
Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın ardından Anderlecht ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak son 16 turuna isim yazdırdı.
Galatasaray ise, Hollanda’da 4-1 kaybettiği maç sonrasında sahasında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak Avrupa’ya veda etti.
Alınan bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması kesinleşti.
1- İNGİLTERE | 106,624 PUAN
2- İTALYA | 92.918 PUAN
3- İSPANYA | 88.595 PUAN
4- ALMANYA | 83.331 PUAN
5- FRANSA | 69.379 PUAN
6- HOLLANDA | 65.149 PUAN
7- PORTEKİZ | 61.166 PUAN
8- BELÇİKA | 54.750 PUAN
9 - ÇEKYA | 43.700 PUAN
10- TÜRKİYE | 43.300 PUAN
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