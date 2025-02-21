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Fenerbahçe turlayıp Galatasaray elenince UEFA ülke puanında işler değişti! Fark 1 puandan bile daha az...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.02.2025 09:30
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Fenerbahçe adını bir üst tura yazdırırken, Galatasaray turnuvaya veda etti. Alınan bu sonuçların ardından ülke puanında da işler değişti. İşte detaylar...

Fenerbahçe turlayıp Galatasaray elenince UEFA ülke puanında işler değişti! Fark 1 puandan bile daha az...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçları tamamlanırken, temsilcilerimizin Avrupa’daki mücadeleleri ülke puanını doğrudan etkiledi.

F.BAHÇE 'DEVAM' DEDİ

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Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın ardından Anderlecht ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak son 16 turuna isim yazdırdı.

G.SARAY'DAN ERKEN VEDA

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Galatasaray ise, Hollanda’da 4-1 kaybettiği maç sonrasında sahasında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak Avrupa’ya veda etti.

Alınan bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması kesinleşti.

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI

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1- İNGİLTERE | 106,624 PUAN

2- İTALYA | 92.918 PUAN

3- İSPANYA | 88.595 PUAN

4- ALMANYA | 83.331 PUAN

5- FRANSA | 69.379 PUAN

6- HOLLANDA | 65.149 PUAN

7- PORTEKİZ | 61.166 PUAN

8- BELÇİKA | 54.750 PUAN

9 - ÇEKYA | 43.700 PUAN

10- TÜRKİYE | 43.300 PUAN

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