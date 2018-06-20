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Fenerbahçe UEFA ile görüştü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.06.2018 14:35 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de yeni başkan Ali Koç ve yöneticiler, UEFA ile görüşmek için özel jetle İsviçre'ye gitti.

Fenerbahçe UEFA ile görüştü

Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Camia özellikle sportif direktör Damien Comolli’nin teknik direktör ve yeni transferler konusuna kilitlenmişken yönetim ise mali konuları rayına oturtmak için çaba sarf ediyor. Bunun için de en büyük engel bilindiği gibi UEFA’nın koyduğu FFP anlaşması.

Habertürk'ün haberine göre, başkan Ali Koç ve kurmayları gerek kongre sürecinde gerekse göreve geldikten sonra öncelikli olarak çok kötü durumda olan mali yapıyı yoluna sokmak istediklerini açıkça belirtmişlerdi. Nitekim Ali Koç ve ekibi göreve geldikten sonra öncelikli olarak mali durumları gözden geçirdikten sonra UEFA’nın yolunu tuttular.

ÖZEL JETLE GİTTİLER

Başkan Ali Koç, başkan yardımcısı Semih Özsoy ile birlikte bazı yöneticiler önceki gün özel jetle UEFA’nın Nyon’daki merkezine giderek yetkililerle bir görüşme yaptılar. Bu önemli zirvede mali açıdan yapılması hedeflenen planlar anlatılırken özellikle Türkiye’de döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar kapsamlı bir şekilde UEFA yetkililerine anlatıldı. Başkan Ali Koç ve ekibinin şartların yumuşatılması konusunda yaptığı görüşmelerin son derece olumlu geçtiği ve UEFA yetkililerinin kendilerine yapılan sunumdan memnun kaldıkları öğrenildi.

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe ali koç

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