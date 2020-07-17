Fenerbahçe ve Acun Ilıcalı'dan ortak plan! Galasaray istemişti...

Fenerbahçe, geleceğe yönelik transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme bomba gibi bir iddia geldi.Sarı-laciverli kulüp ile Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, sürpriz bir transfer operasyonu başlattı.

İKİ YILDIZ İMZAYA YAKIN

Hollanda basını, Fenerbahçe'nin Nijeryalı genç yetenekler Peter Olawale ve İbrahim Said'in transferi için düğmeye bastığını duyurdu.Fortuna-Online'ın DailySportsNG'ye dayandırdığı habere göre iki futbolcu Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yakınlar.

FORTUNA SITTARD'A KİRALANACAK

Sonrasında ise bu iki oyuncu, Acun Ilıcalı aracılığı ile kiralık olarak gelişmeleri adına Fortuna Sittard'ın yolunu tutacaklar. Emre Belözoğlu ile Acun arasında yapılan bu anlaşmaya göre genç oyuncular 1 sezon Fortuna Sittard'a kiralanarak tecrübe kazandırılacak.İki genç oyuncu da özellikle Nijerya U17 takımında fark yaratmış isimler olarak dikkat çekiyorlar.

GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Sol açık oynayan 17 yaşındaki Peter Olawale, geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund ile anlaşamadığı fakat Galatasaray ve Sevilla'nın da oyuncuyu istediği belirtiliyor. Özellikle Fatih Terim'in önümüzdeki sezon kadrosunda görmek istediği genç oyuncunun Acun Ilıcalı ve Emre Belözoğlu ortaklığına daha sıcak baktığı öğrenildi.