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Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Dursun Özbek'in açıklamalarına sert cevap! ''Biz çocukların yanağını okşadık ama yanak okşatmadık''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.05.2024 16:16
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Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün katıldığı bir toplantıda yaptığı, "300 konutu biz karşıladık. Bölge insanı çok kötü durumda. Kahramanmaraş'taki temel atma töreninde rakiplerimize seslendim: 'Yeşil sahada geçemiyorsunuz bari bu konuda bizi geçin' dedim. Ey Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar! 100 tane gelin siz yapın. Biz 100 konut için anlaştıysak siz 150 konut için anlaşın" sözlerine cevap vererek Özbek'in açıklamalarını utançla takip ettiklerini belirtti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Dursun Özbek'in açıklamalarına sert cevap! ''Biz çocukların yanağını okşadık ama yanak okşatmadık''

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Bu olaydan kısa süre sonra Beşiktaş da Dursun Özbek'e cevap verdi.

"BUGÜN DURSUN ÖZBEK’İN KULÜBÜMÜZÜ DE HADSİZCE HEDEF ALDIĞI..."

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"Bugün Dursun Özbek’in Kulübümüzü de hadsizce hedef aldığı, 'Ey Fenerbahçeliler, ey Beşiktaşlılar. Bölge insanı çok kötü durumda. Biz bugün temel atma törenine geldik TOKİ'yle. 100 tane de gelin siz yapın. Fenerbahçeliler 150 yapın, bizi burada geçin. O ki yeşil sahada geçemiyorsunuz, burada geçin' sözlerini utançla takip ettik."

BEŞİKTAŞ DA DAHİL OLDU

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Hasan Arat, "Sayın Başkan seçim telaşına fazla kapılmış. Bu tür camialar söylemlerine dikkat etmek zorundadır. Beşiktaş çok ağırdır altında kalırsınız. Tüm Türkiye şahit Beşiktaş deprem bölgesine anında gitmiştir. Bunlar yanlış şeylerdir, camialara nifak sokmaktır. Ayrıca Beşiktaş, aynı sabah Hatay'a intikal etmiş, çadırlar ve konteynerler kurmuştur. Üzülerek ve sıkılarak izliyorum. Olmadı. Camiamızı sakın ağzınıza almayın, sonra üzülürsünüz. Bunu ikinci kez söyledim. Biz çocukların yanağını okşadık ama yanak okşatmadık." ifadelerini kullandı.

"FUTBOL PROPAGANDASI YAPAN BİR İNSANIN, İNSANİ DEĞERLERİNİ SORGULUYORUZ"

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"Binlerce canımızı kaybettiğimiz, ülkemizin yaşadığı en büyük acılardan biri olan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız, renkleri, ayrılıkları, kavgaları bir kenara bırakıp omuz omuza bölgedeki insanlarımıza bir nebze destek olmayı amaçladığımız bir durumda, futbol propagandası yapan bir insanın, insani değerlerini sorguluyoruz."

"VİCDANI OLAN HERKESİN VE KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ"

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"Bu konuda söylenecek çok sözümüz, verilecek cevaplarımız olduğunu,

Ancak ülkemizin, toplumumuzun ve her şeyden önce depremden etkilenen kıymetli halkımızın gündemini böylesine akıl almaz bir yaklaşımla meşgul etmekten imtina ettiğimizi vurgulamak istiyoruz.

Bu şahsın ortaya koyduğu acınası tutumu, vicdanı olan herkesin ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

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"Bizimki kadar olmasa da onların da taraftar sayısı fazla. Onları bir konuda tenkit etmek isterim. 6 Şubat'ta ülkemiz büyük bir deprem felaketi yaşadı. 11 ilimiz bundan etkilendi. Kulübümüz, depremin ilk günü hemen bölgeye arabayla gitti. Oraya malzeme sevk ettik ama bu yetmiyordu. Hatay'da büyük bir çadır tuttuk. Bugün bölgeye gidin, herkes Galatasaray'ın oradaki faaliyetlerine saygı duyuyor. Şikayet ettiğim konu şu. Federasyon başkanına da dedim ama yapamadık. 3 kulüp, muazzam bir yarış içindeyiz. Öyle bir proje yapalım ki hayır için de yarışalım, 3 tane salon ver bize. Başkanlarla kamera karşısına oturalım ve taraftarlarımızı arayıp bağış isteyelim."

"Biz, TOKİ ile bir anlaşma yaptık. 300 konutu biz karşıladık. Bölge insanı çok kötü durumda. Kahramanmaraş'taki temel atma töreninde rakiplerimize seslendim: 'Yeşil sahada geçemiyorsunuz bari bu konuda bizi geçin' dedim. Ey Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar! 100 tane gelin siz yapın. Biz 100 konut için anlaştıysak siz 150 konut için anlaşın. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşusun. Peki neredesin? Sayın Cumhurbaşkanı da benim söylediğim şeyleri söyledi. Bu tip sosyal konularda da kulüplerin hazır olması lazım. Bölge insanı, onlara sarılmamızı ve ellerini sıkmamızı istiyor. Buradan bütün sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. Bölgeye gidin ve oradaki insanları ziyaret edin."

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