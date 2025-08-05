Emre Belözoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı açıklamalar! '' Arada kalmayacaksın''

Kerem Aktürkoğlu için son günlerde ortaya atılan Fenerbahçe iddiaları her geçen gün ilerlerken, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın eski futbolcusu Emre Belözoğlu’ndan Tv100'de Kale Arkası programında transfere dair çarpıcı açıklamalar geldi. İşte sözleri…
Emre Belözoğlu, “Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olmak, bir oyuncunun yaşayacağı en büyük meydan okumalardan biridir. Öncelikle sevilmemeye alışık olmanız gerekir. Ben Galatasaray ve milli takımdayken çok sevilen bir isimdim. Sevilmemeyi ilk olarak Fenerbahçe'ye geldiğimde tecrübe ettim. Bu durumu yönetmek için irade ve içsel motivasyon gerekiyor.’’ ifadelerini kullandı.
Belözoğlu, ‘‘Ne demek istiyorum? Dışarıda seninle ilgili ne söylendiğine takılmayacaksın. Bu yorumcu beni sevdi, şu yorumcu sevmedi" diye hiç düşünmeyeceksin. Her türlü baskıyı ve zorluğu normal kabul edeceksin. Her tercih bir vazgeçiştir.’’ dedi.
Belözoğlu sözlerine şöyle devam etti: ‘‘Kerem’in kesinlikle arafta kalmaması gerekir. Çin bedduası vardır, “Arada kal” diye. Arada kalmayacaksın işte.’’
Emre Belözoğlu, ‘‘Kerem son yılda büyük çıkış kaydetti. Türkiye’de oynadığı her takıma çift haneli skor katkısı yapar. Ona kendini Fenerbahçe’ye kabul ettirmek için 3 önerim var:
*Haberin içerisinde yer alan teknik direktör Emre Belözoğlu'nun sözleri TV100 ekranlarından alınmıştır.
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