Emre Belözoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı açıklamalar! '' Arada kalmayacaksın''

Kerem Aktürkoğlu için son günlerde ortaya atılan Fenerbahçe iddiaları her geçen gün ilerlerken, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın eski futbolcusu Emre Belözoğlu’ndan Tv100'de Kale Arkası programında transfere dair çarpıcı açıklamalar geldi. İşte sözleri…

''SEVİLMEMEYİ FENERBAHÇE’YE GELDİĞİMDE ÖĞRENDİM!''

Emre Belözoğlu, “Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olmak, bir oyuncunun yaşayacağı en büyük meydan okumalardan biridir. Öncelikle sevilmemeye alışık olmanız gerekir. Ben Galatasaray ve milli takımdayken çok sevilen bir isimdim. Sevilmemeyi ilk olarak Fenerbahçe'ye geldiğimde tecrübe ettim. Bu durumu yönetmek için irade ve içsel motivasyon gerekiyor.’’ ifadelerini kullandı.

‘‘HER TERCİH BİR VAZGEÇİŞTİR’’

Belözoğlu, ‘‘Ne demek istiyorum? Dışarıda seninle ilgili ne söylendiğine takılmayacaksın. Bu yorumcu beni sevdi, şu yorumcu sevmedi" diye hiç düşünmeyeceksin. Her türlü baskıyı ve zorluğu normal kabul edeceksin. Her tercih bir vazgeçiştir.’’ dedi.

‘‘ARADA KALMAYACAKSIN!’’

Belözoğlu sözlerine şöyle devam etti: ‘‘Kerem’in kesinlikle arafta kalmaması gerekir. Çin bedduası vardır, “Arada kal” diye. Arada kalmayacaksın işte.’’

3 TAVSİYE VERDİ…

Emre Belözoğlu, ‘‘Kerem son yılda büyük çıkış kaydetti. Türkiye’de oynadığı her takıma çift haneli skor katkısı yapar. Ona kendini Fenerbahçe’ye kabul ettirmek için 3 önerim var:

‘‘Büyük bir karar aldığının bilincinde olsun ve sahada, saha dışında her an meydan okumaya hazır olsun.’’ ‘‘Fenerbahçe camiasının en büyük özelliği, forması için terini sonuna kadar akıtan herkese sahip çıkmasıdır. Mücadele etsin, gerisi kendiliğinden gelir.’’ ‘‘Bizim zamanımızda farklıydı ama uzun süren şampiyonluk hasreti, Fenerbahçe'deki profilleri değiştirdi. Rating ve takipçi kovalayan tüm yorumcular, oyunculara yüklenmeyi marifet sanıyor artık. Kerem bunlara da kulak asmayacak. Ne kadar çabuk işini yapıp aidiyet sergilerse, o kadar çabuk kabul görür. Galatasaray’ı geride bırakacak, Fenerbahçe’ye sarılacak.

*Haberin içerisinde yer alan teknik direktör Emre Belözoğlu'nun sözleri TV100 ekranlarından alınmıştır.