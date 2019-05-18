Fenerbahçe ve Galatasaray'la adı geçen Leroy Fer, Wilfried Bony ve Luciano Narsingh serbest kaldı

Swansea City Kulübü Fer, Bony ve Narsingh ile yeni sözleşme imzalanmayacağını duyurdu. Şu an serbest statüye geçen futbolcular istedikleri kulüple sözleşme imzalama hakkına sahip...

Bu sezon başında Swansea kaptanlığına getirilen Leroy Fer, orta sahanın ortasında görev alıyor. Ara transferde Aston Villa’nın kapısından dönen Hollandalı oyuncu Swansea formasıyla çıktığı 101 maçta 10 gol atmıştı. 29 yaşındaki oyuncunun adı Fenerbahçe ile anılıyordu

Bony ise son dönemde sakatlıklardan yana dertliydi. Devre arasında Al-Arabi’nin yolunu tutan Fildişili golcü yeni dönemde takımda düşünülmüyor. Devre arasında harıl harıl golcü arayan Galatasaray, Bony'ye de teklif götürmüştü.

Sağ kanatta forma giyen Narsingh ise Swansea formasıyla çıktığı 40 maçta sadece 2 gol atabildi. O da yeni sezon planlamasında yok. Fenerbahçe, Hollandalı'nın transferi için devreye girebilir. Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi devam eden Andre Ayew ise yeni sezon için açıklanan listede yer alıyor.

