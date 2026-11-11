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Kapalıçarşı’da sürpriz müşteri! Apple’ın eski CEO'su Tim Cook’un halıya ödediği fiyat dudak uçuklattı

Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, İstanbul ziyareti kapsamında tarihi Kapalıçarşı'yı gezdi. Bir halı dükkanına giren Cook, beğendiği halıyı 18 bin dolara (yaklaşık 904 bin TL) satın aldı.

Kapalıçarşı’da sürpriz müşteri! Apple’ın eski CEO'su Tim Cook’un halıya ödediği fiyat dudak uçuklattı
Çiğdem Berfin Sevinç

Apple'ın eski CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, 8 Kasım'da Türkiye'ye gelerek İstanbul'da bir dizi ziyarette bulundu. İstanbul programı kapsamında tarihi Kapalıçarşı'yı da gezen Cook, burada yaptığı alışverişle dikkat çekti.

Kapalıçarşı’da sürpriz müşteri! Apple’ın eski CEO su Tim Cook’un halıya ödediği fiyat dudak uçuklattı 1

KAPALIÇARŞI'DA HALI ALIŞVERİŞİ YAPTI

İçerik üreticisi Cem Başak ile birlikte Kapalıçarşı'yı gezen Tim Cook, ziyaret sırasında bir halı mağazasına girdi. Mağazada beğendiği halıyı satın alan Cook'un bu alışveriş için 18 bin dolar, yaklaşık 904 bin TL ödediği öğrenildi.

Cook'un satın aldığı halının özelliklerine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kapalıçarşı’da sürpriz müşteri! Apple’ın eski CEO su Tim Cook’un halıya ödediği fiyat dudak uçuklattı 2

İSTANBUL ZİYARETİNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Tim Cook, Kapalıçarşı ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından İstanbul'da çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına "Merhaba İstanbul! Bu muhteşem ülkede olduğum için çok heyecanlıyım" notunu ekleyen Cook, Türkiye ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Tim Cook Kapalıçarşı halı ceo
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