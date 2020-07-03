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Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında 3 Temmuz 2011 atışması

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.07.2020 02:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe 3 Temmuz 2011 şike süreciyle ilgili, "Saldırdılar, iftira attılar, kumpas kurdular" ifadeleriyle bir video paylaştı. Trabzonspor'un paylaşımında ise "Tiyatronun adını da "kumpas" koydular" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında 3 Temmuz 2011 atışması

"Futbolda şike kumpası" davasının yıl dönümünde Fenerbahçe ile Trabzonspor paylaşımlar yaptı.

Fenerbahçe'nin paylaşımında "Saldırdılar, iftira attılar, kumpas kurdular... Fenerbahçe düşmanları her zaman olduğu gibi sarı-lacivert duvara çarptılar. #3TemmuzKumpası" ifadeleri ve bir video yer aldı.

TRABZONSPOR: TİYATRONUN ADINI 'KUMPAS' KOYDULAR

Trabzonspor Kulübü yaptığı paylaşımda ise, “Konu şike olunca Mini Cooper’a binerek kaçtılar. Futbolcuları ‘sürdükleri tarlalarda’ oynattılar! Güzel oyunumuzun adaletle imtihanına 'çift dikiş' attılar. Tiyatronun adını da 'kumpas' koydular" ifadelerine yer vererek #TertemizŞampiyon #SeneHep2011 hashtagini kullandı.


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