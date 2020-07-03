Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında 3 Temmuz 2011 atışması

"Futbolda şike kumpası" davasının yıl dönümünde Fenerbahçe ile Trabzonspor paylaşımlar yaptı.

Fenerbahçe'nin paylaşımında "Saldırdılar, iftira attılar, kumpas kurdular... Fenerbahçe düşmanları her zaman olduğu gibi sarı-lacivert duvara çarptılar. #3TemmuzKumpası" ifadeleri ve bir video yer aldı.

TRABZONSPOR: TİYATRONUN ADINI 'KUMPAS' KOYDULAR

Trabzonspor Kulübü yaptığı paylaşımda ise, “Konu şike olunca Mini Cooper’a binerek kaçtılar. Futbolcuları ‘sürdükleri tarlalarda’ oynattılar! Güzel oyunumuzun adaletle imtihanına 'çift dikiş' attılar. Tiyatronun adını da 'kumpas' koydular" ifadelerine yer vererek #TertemizŞampiyon #SeneHep2011 hashtagini kullandı.

Konu şike olunca Mini Cooper’a binerek kaçtılar! Futbolcuları ‘sürdükleri tarlalarda’ oynattılar! Güzel oyunumuzun adaletle imtihanına “çift dikiş” attılar. Tiyatronun adını da “kumpas” koydular! #TertemizŞampiyon #SeneHep2011 pic.twitter.com/gJRf4OVo83 — Trabzonspor #SekizinciKuşatma #BizB1riz (@Trabzonspor) July 2, 2020



