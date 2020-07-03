Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında 3 Temmuz 2011 atışması

"Futbolda şike kumpası" davasının yıl dönümünde Fenerbahçe ile Trabzonspor paylaşımlar yaptı.
Fenerbahçe'nin paylaşımında "Saldırdılar, iftira attılar, kumpas kurdular... Fenerbahçe düşmanları her zaman olduğu gibi sarı-lacivert duvara çarptılar. #3TemmuzKumpası" ifadeleri ve bir video yer aldı.
Saldırdılar, iftira attılar, KUMPAS kurdular...— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2020
Fenerbahçe düşmanları her zaman olduğu gibi #SarıLacivertDuvar'a çarptılar! #3TemmuzKumpası pic.twitter.com/lHW4Xp6Rh3
Trabzonspor Kulübü yaptığı paylaşımda ise, “Konu şike olunca Mini Cooper’a binerek kaçtılar. Futbolcuları ‘sürdükleri tarlalarda’ oynattılar! Güzel oyunumuzun adaletle imtihanına 'çift dikiş' attılar. Tiyatronun adını da 'kumpas' koydular" ifadelerine yer vererek #TertemizŞampiyon #SeneHep2011 hashtagini kullandı.
Konu şike olunca Mini Cooper’a binerek kaçtılar! Futbolcuları ‘sürdükleri tarlalarda’ oynattılar! Güzel oyunumuzun adaletle imtihanına “çift dikiş” attılar. Tiyatronun adını da “kumpas” koydular! #TertemizŞampiyon #SeneHep2011 pic.twitter.com/gJRf4OVo83— Trabzonspor #SekizinciKuşatma #BizB1riz (@Trabzonspor) July 2, 2020
Fenerbahçe genç gurbetçinin peşinde!
Leroy Sane transferini yanlışlıkla açıkladılar!
Atalanta'dan flaş seri! 7'de 7 yaptılar...
Galatasaray idmanında Muslera sürprizi
Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması!
Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu belli oldu
Jose Sosa'dan G.Saray mesajı
Real Madrid - Getafe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Şampiyon Guardiola'ya karşı! İşte 11'ler
Papiss Cisse Süper Lig devine gidiyor!
Roma'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Transfer resmen açıklandı
Ahmet Ağaoğlu'na ceza geldi!
Beşiktaş'ın ilk transferi Gürcistan'dan!
Okuyucu Yorumları 0 yorum