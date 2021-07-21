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Fenerbahçe'ye Attila Szalai için 176 milyonluk teklif!

21.07.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Attila Szalai’nin mutlaka kadroda kalmasını istiyor. Fenerbahçe Yönetimi de Macar yıldızı en az 1 sezon takımda tutmayı planlıyor. Ancak Aston Villa’nın Attila Szalai için yaptığı 15 milyon Pound’luk (176 milyon TL) teklifini geri çevirmek de kolay değil. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye Attila Szalai için 176 milyonluk teklif!

Fenerbahçe Yönetimi’ni Attila Szalai’nin geleceği konusunda zor bir karar bekliyor. Macar yıldıza geçen sezondan beri Avrupa takımlarının ilgisi vardı. EURO 2020 sonrası ise bu ilgi, yerini ciddi tekliflere bırakmaya başladı. Vitor Pereira, şampiyonluk yarışında kesinlikle 23 yaşındaki stoperin kendileriyle beraber olmasını istiyor. Yönetimin planı da en az 1 sezon daha Szalai’yi takımda tutmak. Ancak Aston Villa’nın 15 milyon Pound (176 milyon TL) ile masaya oturması kafaları karıştırdı.

YÖNETİM DÜŞÜNECEK

Ekonomik anlamda sıkıntı içinde olan Sarı-Lacivertliler için bu para adeta ilaç olacak. Diğer yandan Szalai’nin yerini doldurmak da kolay değil. Kadroda Caulker, Serdar Aziz, Tisserand, Lemos, Zanka ve Sadık olmak üzere 6 stoper daha var. Üstelik Gustavo ve Novak da hazırlık maçlarında bu bölgede oynadı. Yine de Szalai’nin satılması halinde bir transfer daha gelebilir. Yönetim, iyice düşündükten sonra Szalai’yle ilgili kararını Aston Villa’ya iletecek.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Aston Villa Attila Szalai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Vallahi teklif doğrudur yanlıştır bilmem ama bu çocuk çok hırslı ve azimli.
fb yonetımı ve baskanı nerde nezmn ne yapacagını hiç bilmeye yeteneksiz ve basiretsiz bir yonetım ne adam gıbı tranafer yapıyo ne gereken yerde gereken kararları alabılıyor hale bak agustos geldi halen forvet yok bişey yok hakıkaten azız baskan varmen transferler gelırdı stadda show imza toreni yapılırdı bi heyecan olurdu keyıf olurdu ali koç ve yonetim 3 senedese bısey ogrenememıiş belli
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