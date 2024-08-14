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'Fenerbahçe'ye büyük takım değil' dedi Mourinho'nun Galatasaray tepkisine yanıt verdi! Icardi'den peş peşe göndermeler

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.08.2024 10:41
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Jose Mourinho, Lille maçı öncesindeki basın toplantısında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u eleştirmiş ve Galatasaray'ı hedef almıştı. 'Rakip takım hocası Okan Buruk, 4 metre saha içine giriyor kart görmüyor, bir futbolcuları rakibe yumruk atıyor kart görmüyor' ifadelerini kullanmıştı. O yoruma Galatasaray'ın süperstarı Icardi'den yanıt geldi!

'Fenerbahçe'ye büyük takım değil' dedi Mourinho'nun Galatasaray tepkisine yanıt verdi! Icardi'den peş peşe göndermeler

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Lille'e elenmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dün yaptığı paylaşım hakkında da konuşan Icardi, Mourinho'nun Okan Buruk'a söylediği sözler hakkında ağır ifadeler kullanırken Fenerbahçe'yi büyük takım olmamakla itham etti.

'BÜYÜK TAKIMLARDA BÖYLE YAPMAZDI!'

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"Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi onlar için kötü oldu. Her takım Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek ister. Mourinho'nun sosyal medya paylaşımlarım hakkında konuşması garip. Biz her zaman sahada mücadele ettik ve 2 sene üst üste şampiyon olduk. Bu tarz şeyler rakibi rahatsız ediyor olabilir. Mourinho gibi bir hocanın bu tarz konular hakkında konuşması ilginç. Büyük takımlarda çalışırken bu tarz açıklamalar yaptığını hatırlamıyorum."

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

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Jose Mourinho, Lille maçı öncesindeki basın toplantısında Galatasaray teknik direktörü Okam Buruk'u eleştirmiş ve Galatasaray'ı hedef almıştı. 'Rakip takım hocası Okan Buruk, 4 metre saha içine giriyor kart görmüyor, bir futbolcuları rakibe yumruk atıyor kart görmüyor' ifadelerini kullanmıştı.

"HER ZAMAN LİDERDİM"

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"Her zaman liderdim. Rekabetçi ve mükemelliyetçi bir insanım. Galatasaray'da da rekorlar kırdım. Paslarım ve gollerimle yardımcı olmak istiyorum. Kısa sürede Türkiye'yi temsil eden biri haline geldim. İnsanların yüzlerini güldürebiliyor olmak benim için gurur verici."

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Mauro Icardi galatasaray
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