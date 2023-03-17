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Fenerbahçe'ye Sevilla maçının ardından bir şok daha! Batshuayi'den kötü haber geldi...

17.03.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe, son 16 turu rövanş mücadelesinde İspanyol ekibi Sevilla ile İstanbul'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1-0 yenmesine rağmen toplam skorda 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Karşılaşmanın 16. dakikasında şok bir sakatlık yaşanırken, Batshuayi gözyaşlarıyla oyunu terk etti. Yıldız oyuncunun şampiyonluk yolunda en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'ye Sevilla maçının ardından bir şok daha! Batshuayi'den kötü haber geldi...
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu mücadelesinde 2-0'ın rövanşında sahasında İspanyol ekibi Sevilla'yı konuk etti. Galibiyete rağmen tur atlayamayan Fenerbahçe'de mücadelenin 16. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı.

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OYUNA DEVAM EDEMEDİ

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Sevilla'nın kullandığı serbest vuruş sonrası topu kazanan temsilcimizde Batshuayi ceza sahasının önünde topla buluştu, hızlı çıkmak isterken bir an da sekmeye başlayan golcü oyuncu kendini bir anda yere bırakırken, sağlık ekipleri anında müdahale etti.

EN AZ 3 HAFTA YOK

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Belçikalı golcünün en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Şampiyonluk yolunda takımın en golcü isimlerinden biri olan Batshuayi'yi kaybeden Fenerbahçe'de moraller bir hayli bozuldu.

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