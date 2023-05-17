Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! Beşiktaş'ın yıldızı, Dolmabahçe'den Kadıköy'e geliyor...

Spor Toto Süper Lig'de topladığı 68 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. Bordo - mavili ekibi mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdürmeyi hedefleyen sarı - lacivertlilerde gelecek sezonun transfer planlaması da yapıldı.

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

Milliyet'in haberine göre Nathan Redmond, menajerleri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan sarı - lacivertli kurmaylar, gelen öneriyi dikkate aldı ve değerlendirmeye başladı.

BEŞİKTAŞ DA HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de takımda tutmak istediği Redmond için Beşiktaş'ın da harekete geçtiği ifade edildi.

YILLIK MAAŞI

İngiliz futbolcunun menajerlerinin yıllık 2 milyon euroluk bir maaşla masaya oturduğu ve Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın bu paraya sıcak baktığı kaydedildi.

Bu sezon 28 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

