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Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! Beşiktaş'ın yıldızı, Dolmabahçe'den Kadıköy'e geliyor...

17.05.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, 68 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan maçın hazırlıklarını sürdüren sarı - lacivertlilerde gelecek sezonun transfer planlaması da yapıldı. İddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'ye ezeli rakibi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Nathan Redmond önerildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! Beşiktaş'ın yıldızı, Dolmabahçe'den Kadıköy'e geliyor...

Spor Toto Süper Lig'de topladığı 68 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. Bordo - mavili ekibi mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdürmeyi hedefleyen sarı - lacivertlilerde gelecek sezonun transfer planlaması da yapıldı.

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

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Milliyet'in haberine göre Nathan Redmond, menajerleri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan sarı - lacivertli kurmaylar, gelen öneriyi dikkate aldı ve değerlendirmeye başladı.

BEŞİKTAŞ DA HAREKETE GEÇTİ

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Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de takımda tutmak istediği Redmond için Beşiktaş'ın da harekete geçtiği ifade edildi.

YILLIK MAAŞI

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İngiliz futbolcunun menajerlerinin yıllık 2 milyon euroluk bir maaşla masaya oturduğu ve Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın bu paraya sıcak baktığı kaydedildi.

Bu sezon 28 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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