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Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi Valencia şoku

11.10.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia milli takım dönüşü yine geç kalacak olması Trabzonspor maçında kadroda olmasını zor duruma sokuyor. İki karşılaşma arasında sadece 67 saat bulunuyor. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu ya Fenerbahçe kafilesine ucu ucuna katılacak ya da İstanbul’da bırakılacak.

Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi Valencia şoku

Fenerbahçe 'de her milli arada yaşanan kriz bu kez daha büyük sıkıntıya yol açacak. Ekvador Milli Takımı ile Bolivya ve Venezuela karşılaşmalarına 11'de başlayan Enner Valencia'nın, perşembeyi cumaya bağlayan gece (15 Ekim) saat 00:00'da Kolombiya deplasmanında maçı var.

Yani Kolombiya'daki mücadele ile sarı-lacivertlilerin Trabzon'la deplasmanda oynayacağı maç arasında sadece 67 saat zaman kalıyor.

HÜCUMDA BERİSHA-ROSSİ-ÖZİL ÜÇLÜSÜ

Fenerbahçe, mücadele için Trabzon şehrine cumartesi öğleden sonra geçecek. Valencia kafileye ya ucu ucuna yetişecek ya da yetişemeyip İstanbul'da kalacak. Yetişse bile Ekvadorlu oyuncunun hem yorgunluk hem de yolculuk dolayısıyla Trabzon deplasmanında görev alması çok zor görülüyor. Pereira, maça yönelik hücum planını Berisha, Rossi ve Mesut üçlüsü üzerine yapıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor Enner Valencia
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