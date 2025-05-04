SPOR

83
75
57
55
51
50
46
45
43
43
42
42
41
40
35
34
34
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Fenerbahçe yenildi, hesaplar yapılmaya başlandı! Galatasaray haftaya şampiyon olabilir... İşte o ihtimal

Derbide Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe mücadeleden 1-0 mağlubiyetle ayrılırken zirve yolunda çok büyük bir yara aldı ve şampiyonluk şansını adeta mucizelere bıraktı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin zirve ile olan puan farkı 8'e yükselirken Sarı-Kırmızılı cephede şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe yenildi, hesaplar yapılmaya başlandı! Galatasaray haftaya şampiyon olabilir... İşte o ihtimal
Berker İşleyen

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Beşiktaş olurken Sarı-Lacivertliler kaybedilen bu puan sonrası adeta yıkıldı.

Bitime 4 hafta kalan Galatasaray ile olan puan farkı 8'e yükselirken Sarı-Lacivertliler şampiyonluk şansını adeta mucizelere bırakmış oldu.

12 PUANIN 4'ÜNÜ ALIRSA...

thumbs_b_c_48376f519f7f87e730323a80f1a5311e

Kalan 4 haftalık periyotta Sarı-Kırmızılılar 4 puan toplaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

HAFTAYA ŞAMPİYON OLABİLİR

00b1b2de-f896-498d-85f2-13cce8f607c7

Öte yandan Galatasaray 35. hafta karşılaşmasında Trabzonspor'u yener, Fenerbahçe ise Başakşehir karşısında bir puan kaybı yaşaması durumunda Sarı-Kırmızılılar önümüzdeki hafta şampiyonluğunu ilan edebilir.

KALAN MAÇLAR

Galatasaray: Trabzonspor (D), Kayerispor, Göztepe (D), Başakşehir

Fenerbahçe: Başakşehir (D), Eyüpspor, Hatayspor (D), Konyaspor

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Solskjaer'den derbi sonrası açıklama!Solskjaer'den derbi sonrası açıklama!
Serdal Adalı'dan Fenerbahçe'ye mesaj!Serdal Adalı'dan Fenerbahçe'ye mesaj!
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Süper Lig son dakika beşiktaş fenerbahçe galatasaray mourinho
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho'dan maç sonu Galatasaray'a gönderme! "Şampiyon zaten lig başında belliydi"

Jose Mourinho'dan maç sonu Galatasaray'a gönderme! "Şampiyon zaten lig başında belliydi"

Fenerbahçe'nin yıldızı maç sonunda röportajı terk etti! "Özür dilesem ne olacak?"

Fenerbahçe'nin yıldızı maç sonunda röportajı terk etti! "Özür dilesem ne olacak?"

Çirkin saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama

Çirkin saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama

Putin'den dikkat çeken savaş ve nükleer silah açıklaması!

Putin'den dikkat çeken savaş ve nükleer silah açıklaması!

Kadıköy'de büyük tepki var! O ismi başkanlığa davet ettiler...

Kadıköy'de büyük tepki var! O ismi başkanlığa davet ettiler...

G.Saray haftaya şampiyon olabilir! İşte o ihtimal...

G.Saray haftaya şampiyon olabilir! İşte o ihtimal...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.