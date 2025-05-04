Fenerbahçe yenildi, hesaplar yapılmaya başlandı! Galatasaray haftaya şampiyon olabilir... İşte o ihtimal

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Beşiktaş olurken Sarı-Lacivertliler kaybedilen bu puan sonrası adeta yıkıldı.

Bitime 4 hafta kalan Galatasaray ile olan puan farkı 8'e yükselirken Sarı-Lacivertliler şampiyonluk şansını adeta mucizelere bırakmış oldu.

12 PUANIN 4'ÜNÜ ALIRSA...

Kalan 4 haftalık periyotta Sarı-Kırmızılılar 4 puan toplaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

HAFTAYA ŞAMPİYON OLABİLİR

Öte yandan Galatasaray 35. hafta karşılaşmasında Trabzonspor'u yener, Fenerbahçe ise Başakşehir karşısında bir puan kaybı yaşaması durumunda Sarı-Kırmızılılar önümüzdeki hafta şampiyonluğunu ilan edebilir.

KALAN MAÇLAR

Galatasaray: Trabzonspor (D), Kayerispor, Göztepe (D), Başakşehir

Fenerbahçe: Başakşehir (D), Eyüpspor, Hatayspor (D), Konyaspor