Fenerbahçe’yi deviren Trabzonspor, Galatasaray’ın rakibi oldu!

Süper Lig kulüplerinin mücadele ettiği U19 Elit Gelişim Ligi’nde finalin adı belli oldu. Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe’yi 2-1 yenen Trabzonspor da finale kaldı.

TRABZON İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ

Play-off’lardaki ikinci yarı final maçı Antalya’da oynandı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor henüz 2. dakikada Muhammet Akpınar ile öne geçti. 44'te Mustafa Köroğlu uzaktan sert bir vuruşla farkı ikiye çıkardı.

FENERBAHÇE'DE ARDA GÜLER DE OYNADI

Fenerbahçe 79. dakikada kullanılan korner sonrası Yiğit Efe Demir’in kafa golüyle umutlansa da beraberliği bulamadı ve finale yükselen taraf bordo-mavililer oldu. Fenerbahçe’de 16 yaşındaki geleceğin yıldızı olarak gösterilen Arda Güler 90 dakika forma giydi. Genç yeteneğin attığı klas bir çalım sosyal medyada sık sık paylaşılarak büyük beğeni topladı.

UĞURCAN ÇAKIR TRİBÜNDE

Öte yandan karşılaşmayı Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır da tribünden izleyerek bordo-mavili gençlere destek oldu.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

U19 Elit Gelişim Ligi’ndeki Galatasaray-Trabzonspor finali 13 Temmuz Salı günü oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

