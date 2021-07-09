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Fenerbahçe’yi deviren Trabzonspor, Galatasaray’ın rakibi oldu!

09.07.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

U19 Elit Gelişim Ligi yarı final maçında Trabzonspor, Fenerbahçe’yi 2-1 yendi. Finale yükselen Trabzonspor, şampiyonluk için Galatasaray ile oynayacak.

Fenerbahçe’yi deviren Trabzonspor, Galatasaray’ın rakibi oldu!

Süper Lig kulüplerinin mücadele ettiği U19 Elit Gelişim Ligi’nde finalin adı belli oldu. Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe’yi 2-1 yenen Trabzonspor da finale kaldı.

TRABZON İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ

Play-off’lardaki ikinci yarı final maçı Antalya’da oynandı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor henüz 2. dakikada Muhammet Akpınar ile öne geçti. 44'te Mustafa Köroğlu uzaktan sert bir vuruşla farkı ikiye çıkardı.

FENERBAHÇE'DE ARDA GÜLER DE OYNADI

Fenerbahçe 79. dakikada kullanılan korner sonrası Yiğit Efe Demir’in kafa golüyle umutlansa da beraberliği bulamadı ve finale yükselen taraf bordo-mavililer oldu. Fenerbahçe’de 16 yaşındaki geleceğin yıldızı olarak gösterilen Arda Güler 90 dakika forma giydi. Genç yeteneğin attığı klas bir çalım sosyal medyada sık sık paylaşılarak büyük beğeni topladı.

UĞURCAN ÇAKIR TRİBÜNDE

Öte yandan karşılaşmayı Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır da tribünden izleyerek bordo-mavili gençlere destek oldu.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

U19 Elit Gelişim Ligi’ndeki Galatasaray-Trabzonspor finali 13 Temmuz Salı günü oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Hakem kolladı kolladı ona ragmen yenemedi fenerli cocuklar ts yi ts macı 4 e 5 e getirecekti atamadılar neyse fenerin hakkı degildi maç aferin uşaklarum aferin
ARKADAŞ: KARAKTER YEDİSİNDE NEYSE YETMİŞİNDE DE AYNI OLUYOR MAÇ 90 DAKİKA TAKIMIMIZ 2-1 ÖNDE VE HAKEM 7 DAKİKA UZATMA VERDİ EYVALLAH, AMA BU 7 DAKİKANIN ÜZERİNE YİNE YAKLAŞIK 3 DAKİKA DAHA FAZLADAN OYNATTI, TAA Kİ FENEVİN POZİSYONU KALECİNİN ELLERİNDE ERİYENE KADAR YANİ KURAL DEĞİŞMİYOR MAÇIN NORMAL BİR SÜRESİ YOK MALUM TAKIM GOL ATINCAYA KADAR DEVAM
Fenerin golünden sonra,sakatlananlar olmuştu.Maç durdu 7 dk eklendi. Az bile, normalde 3-4 dk zaten duruyor. 7 dk içinde, oyun sakatlıktsn dolayı 4 defa durdu.Beklendi...Hatta Fenerli bi çocuk da sakatlandı,topu taca attı trabzonsporda oynayan çocuklar... O 7dk. da oyuncu değişiklikleride oldu.... Eeeeeeee!!!! Ayıp değil mi kardeşşşş..... Durum budur arkadaşlar...
7 sezondur lig baslamadan feneri sampiyon yapan sizin gibiler. hangi sifatla konusuyonuz hala.
arda guleri lutfen reklamını yapmayın bırakın gelişimini sade şekilde tamamlasın yoksa sonu ömer faruk olmasın

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