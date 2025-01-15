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Fenerbahçe'yi reddetti, Galatasaray devreye girdi! Herkesi ters köşe yapan transfer

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.01.2025 16:53
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Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki transfer rekabeti başlarken Sarı-Lacivertliler'in istediği ancak red cevabı aldığı isim için Cimbom devreye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'yi reddetti, Galatasaray devreye girdi! Herkesi ters köşe yapan transfer
Diego Carlos

Diego Carlos

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Aston Villa
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Sezon sonunda mutlu sona ulaşarak taraftarına üst üste 3. şampiyonluğunu armağan etmek isteyen Galatasaray'da transfer temasları sürerken herkesi şaşırtan bir isim gündeme geldi.

Sarı-Kırmıızlılar Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile adı anılan ancak anlaşma sağlanamadığı belirtilen bir isim için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi.

GALATASARAY TEMASA GEÇTİ

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Galatasaray'ın bu doğrultuda yeni hedefi ortaya çıktı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray, Aston Villa'dan Diego Carlos ile ilgileniyor. Galatasaray'ın bu transfer için Aston Villa ile temaslara başladığı belirtildi.

BU SEZON 17 MAÇTA OYNADI

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Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki stoperin Aston Villa ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Brezilyalı savunma oyuncusu, bu sezon Aston Villa'da 17 maçta 1403 dakika süre buldu.

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transfer son dakika fenerbahçe galatasaray
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