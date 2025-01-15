Fenerbahçe'yi reddetti, Galatasaray devreye girdi! Herkesi ters köşe yapan transfer

Sezon sonunda mutlu sona ulaşarak taraftarına üst üste 3. şampiyonluğunu armağan etmek isteyen Galatasaray'da transfer temasları sürerken herkesi şaşırtan bir isim gündeme geldi.

Sarı-Kırmıızlılar Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile adı anılan ancak anlaşma sağlanamadığı belirtilen bir isim için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi.

GALATASARAY TEMASA GEÇTİ

Galatasaray'ın bu doğrultuda yeni hedefi ortaya çıktı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray, Aston Villa'dan Diego Carlos ile ilgileniyor. Galatasaray'ın bu transfer için Aston Villa ile temaslara başladığı belirtildi.

BU SEZON 17 MAÇTA OYNADI

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki stoperin Aston Villa ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Brezilyalı savunma oyuncusu, bu sezon Aston Villa'da 17 maçta 1403 dakika süre buldu.