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Fenerbahçe yıldız forvet Papiss Cisse'nin peşinde

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.08.2020 10:11 | Son Güncelleme

Vedat Muriqi'yi 20 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satarak transfer bütçesini oluşturmayı düşünen Fenerbahçe, yeni sezonda forvet hattını Papiss Cisse'ye emanet etmeyi planlıyor. 35 yaşındaki golcüyü kadroya katmak için girişimler başladı. Erol Bulut, öğrencisini Fenerbahçe’ye getirmek için ikna etmeye çalışıyor.

Fenerbahçe yıldız forvet Papiss Cisse'nin peşinde

Maddi zorluklar yaşayan Fenerbahçe, Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi’yi satarak yeni sezon için transfer bütçesini oluşturmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, birçok İngiliz ekibinin radarında olan 26 yaşındaki oyuncunun olası satışından 20 milyon Euro'nun üzerinde bir gelir bekliyor.

EROL BULUT DEVREDE

Sportif direktör Emre Belözoğlu, Vedat’ın yokluğunda ise forvet hattını Papiss Cisse ile doldurmayı planlıyor. 35 yaşındaki golcüyü kadroya katmak için girişimler başladı. Cisse’nin Alanyaspor ile sözleşmesi bitti. Erol Bulut, öğrencisini Fenerbahçe’ye getirmek için ikna etmeye çalışıyor.

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Bu sezon ligde 22, kupada ise 4 gol kaydederek harika bir performans sergileyen Senegalli oyuncu ile Beşiktaş da ilgileniyor. Mert Hakan’ı Galatasaray’ın elinden kapan Fener, Cisse’yi de Beşiktaş’ın elinden almaya çalışacak.

(AKŞAM)

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