Fenerbahçe yönetimi, Hasan Ali'ye yapılan müdahaleye tepki gösterdi!

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan müsabakanın 30. dakikasında Hasan Ali Kaldırım’a Sivassporlu futbolcu Douglas sert bir müdahalede bulundu. Bu müdahale sonrasında tribünler tepki verirken Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç pozisyona büyük bir tepki gösterdi. Yapılan faul sonrasında ayağa kalkan Koç pozisyonun sertliğine tepkide bulundu.

SİVASSPORLU FUTBOLCULAR ALKIŞLANDI

Maçın 73. dakikasında Sivasspor adına Özer Hurmacı topu ağlara gönderirken sarı-lacivertli taraftarlar Sivassporlu futbolcuları alkışladı.

Alkışlama sonrası ıslıklarla Fenerbahçeli futbolculara tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar 74. dakikada Soldado’nun beraberlik golüyle moral depoladı.

32.403 SEYİRCİ

Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan müsabakayı 32 bin 403 biletli seyirci takip etti.

Sarı-lacivertli tribünler müsabaka boyunca takımına destek verirken deplasman tribününde yer alan Sivasspor taraftarı ise kendisine ayrılan yerin yarısını doldurarak takımına destek verdi.

