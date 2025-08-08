SPOR

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi Murat Aşık’ın transfer iddiası gündem oldu! Yıldız kanat oyuncusunun Rodrygo olduğu ortaya çıktı...

Fenerbahçe eski başkanlarından Metin Aşık’ın oğlu Yüksek Divan Kurulu üyesi Murat Aşık’ın, “İsmi sır gibi saklanan futbolcu gelirse Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde final, hatta şampiyon adayı olur.” sözleri gündem oldu. Sarı lacivertlilerin aradığı yıldız kanat oyuncusu Real Madrid’den çıktı. İşte o isim belli oldu…

Burak Kavuncu
Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkan Fenerbahçe’de taraftarı heyecanladıracak ve ezeli rakibi Galatasaray’ın Victor Osimhen transferini gölgede bırakacak bir transfer gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe eski başkanlarından Metin Aşık’ın oğlu Yüksek Divan Kurulu üyesi Murat Aşık’ın, Sports Digital ekranlarında “İsmi sır gibi saklanan futbolcu gelirse Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde final, hatta şampiyon adayı olur.” sözlerini kim için kullandığı belli oldu.

REAL MADRİD’DEN RODRYGO!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi Murat Aşık’ın transfer iddiası gündem oldu! Yıldız kanat oyuncusunun Rodrygo olduğu ortaya çıktı... 1

İspanyol futbol devi Real Madrid’in yıldız kanat oyuncusu Rodrygo ile ilgilenen sarı lacivertliler, menajerler aracılığıyla oyuncunun durumu sordu. Brezilyalı kanat oyuncusunu kadrosuna öncelikle kiralık olarak katmak isteyen Başkan Ali Koç’un kesesinin ağzını açacağı öğrenildi.

‘‘ALİ KOÇ BU TRANSFER İÇİN GAZI SONUNA KADAR AÇTI’’

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi Murat Aşık’ın transfer iddiası gündem oldu! Yıldız kanat oyuncusunun Rodrygo olduğu ortaya çıktı... 2

Murat Aşık, “Fenerbahçe şuan hiç kimsenin konuşmadığı bir yıldız ile ilgileniyor. Ali Koç bu transfer için gazı sonuna kadar açtı.” Fenerbahçe, ismi sır gibi saklanan çok büyük bir oyuncuyla ilgileniyor. Benim daha önce yayınlarda söylediğim bir futbolcu. Çok büyük ve “Fenerbahçe bunu nasıl aldı!” dedirtecek bir oyuncu. Bu isim geldiği gün, Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde final, hatta şampiyon adayı olur. Ali Koç bu transfer için gazı sonuna kadar açtı.’’ sözlerini ifade etti.

Canlı Skor

