Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai Trabzonspor maçına damga vurdu

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonpor ile Fenerbahçe Şenol Güneş Spor Kompleksi2'nde karşı karşıya geldi. Maç öncesinde Erol Bulut'un belirlediği 11'de sol bek olarak görev verilen 23 yaşındaki Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin o mevkiideki performansı merak ediliyordu.

Caner Erkin'in teknik heyete gösterdiği tepkiler sonrasında kadro dışı bırakılması sonrası herkes o bölgeye Trabzonspor'un eski futbolcusu Novak'ın geçmesini bekliyordu. Ancak Erol Bulut herkesi şaşırtarak Serdar-Szalai savunma tandemini bozup, genç futbolcuya sol bek görevi verdi.

Yaptığı bu taktik ise şu dakikaya kadar işe yaramış gibi görünüyor. Sol kanattan etkili çıkışlar yapan Szalai, ilk 45 dakikada 1 gol pozisyonu ve bir de kritik bir gol pozisyonu ortası yaptı.

Maçın 25. dakikasında Mert Hakan'ın uzaktan şutunu Uğurcan Çakır çıkardı. Dönen topa Pelkas vurdu savunmadan döndü. Szalai dönen topa şutunu çıkardı ancak Uğurcan Çakır son anda kornere çeldi.

dakikada soldan bindirme yapan Szalai, top kendisine gelir gelmez ceza sahasına ortaya yaptı, Thiam kafa vuruşunu gerçekleştirdi ancak Uğurcan Çakır bir kez daha gole izin vermedi.

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki futbolcusu gösterdiği performansla herkesin beğenisini topladı.

