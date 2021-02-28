SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai Trabzonspor maçına damga vurdu

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai Trabzonspor maçına damga vurdu

28.02.2021 20:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai Trabzonspor maçına damga vurdu

Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanında sahaya sol bek olarak sürdüğü Attila Szalai, gösterdiği performansla ligin en iyi sol beklerine taş çıkardı. 23 yaşındaki futbolcu 2 kritik pozisyonda etkili rol oynadı.

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonpor ile Fenerbahçe Şenol Güneş Spor Kompleksi2'nde karşı karşıya geldi. Maç öncesinde Erol Bulut'un belirlediği 11'de sol bek olarak görev verilen 23 yaşındaki Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin o mevkiideki performansı merak ediliyordu.

Caner Erkin'in teknik heyete gösterdiği tepkiler sonrasında kadro dışı bırakılması sonrası herkes o bölgeye Trabzonspor'un eski futbolcusu Novak'ın geçmesini bekliyordu. Ancak Erol Bulut herkesi şaşırtarak Serdar-Szalai savunma tandemini bozup, genç futbolcuya sol bek görevi verdi.

Yaptığı bu taktik ise şu dakikaya kadar işe yaramış gibi görünüyor. Sol kanattan etkili çıkışlar yapan Szalai, ilk 45 dakikada 1 gol pozisyonu ve bir de kritik bir gol pozisyonu ortası yaptı.

Maçın 25. dakikasında Mert Hakan'ın uzaktan şutunu Uğurcan Çakır çıkardı. Dönen topa Pelkas vurdu savunmadan döndü. Szalai dönen topa şutunu çıkardı ancak Uğurcan Çakır son anda kornere çeldi.

  1. dakikada soldan bindirme yapan Szalai, top kendisine gelir gelmez ceza sahasına ortaya yaptı, Thiam kafa vuruşunu gerçekleştirdi ancak Uğurcan Çakır bir kez daha gole izin vermedi.

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki futbolcusu gösterdiği performansla herkesin beğenisini topladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında olay!Trabzonspor-Fenerbahçe maçında olay!
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Kazım Kazım İngiltere'de ikinci baharını yaşıyor

Kazım Kazım İngiltere'de ikinci baharını yaşıyor

Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'i sarsacak iddia!

Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'i sarsacak iddia!

Boupendza'ya resmi teklif yapıldı!

Boupendza'ya resmi teklif yapıldı!

Bundesliga ekibi Schalke 04'te deprem

Bundesliga ekibi Schalke 04'te deprem

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

F.Bahçe'de Daum sesleri

F.Bahçe'de Daum sesleri

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Alisson Becker'in babası boğularak hayatını kaybetti

Alisson Becker'in babası boğularak hayatını kaybetti

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Boupendza'da şok gerçek! Kulaklarınıza inanamayacaksınız

Boupendza'da şok gerçek! Kulaklarınıza inanamayacaksınız

Diğer Haberler

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai Trabzonspor maçına damga vurdu

Trabzon-F.Bahçe maçına damga vuran isim!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında olay! Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Nwakaeme...

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında olay!

Erol Bulut: "Trabzonspor'u yeneceğiz"

Erol Bulut: Kadroyu beraber kurduk!

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sürprizi!

Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük sürpriz!

Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı

F.Bahçe'de Caner krizi! Beşiktaş maçında...

Fenerbahçe'den Boupendza'ya transfer teklifi!

Boupendza'ya resmi teklif yapıldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.