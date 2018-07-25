Fenerbahçeli futbolcu Oğuz Kağan Güçtekin için 3 milyon Pound'luk teklif

Fulham, Oğuz Kağan Güçtekin için Fenerbahçe'ye 3 milyon Pound'luk teklif yapmaya hazırlanıyor. Transferi, Fulham Menajeri Jokanovic özellikle istiyor.

Daily Mail'in haberine göre, Fulham'ın, Avrupa U19 Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Oğuz Kağan için Finlandiya'daki turnuvaya gözlemciler gönderdiği ve detaylı raporların hazırlandığı bilgisi verildi. (FANATİK)



