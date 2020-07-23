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Fenerbahçeli Luiz Gustavo'ya Lyon talip

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.07.2020 08:49 | Son Güncelleme

Fransız medyasından Fenerbahçe'yi çok ilgilendirecek bir habere geldi. Lyon'un Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Luiz Gustavo ile ilgilendiği iddia edildi. Bu sezon Fenerbahçe'nin ayakya kalan ender isimlerinden olan Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo, 35 resmi maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Türkiye'de bazı maaş endişeleri yaşayan Gustavo'nun Fransa'ya dönmeye karşı olmadığı, bu yaz bu konuda gelişmeler yaşanacağı belirtildi.

Fenerbahçeli Luiz Gustavo'ya Lyon talip

Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan renklerine bağladığı Luiz Gustavo'ya Fransa Ligi'nin güçlü ekiplerinden Lyon talip oldu.

L'Equipe'in haberine göre; savunma ile orta saha arasında köprü görevi görebilecek bir defansif orta saha arayan Lyon, Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo ile ilgileniyor.

Defans hattında da oynayabilen yıldız ile geçen yaz da ilgilenen Lyon'un, Fenerbahçe'den iyi bir maaş alan Gustavo'nun durumunu bekleyeceği belirtildi.

33 yaşına giren Brezilyalı futbolcunun sağlık yaşam tarzı ve karizmasıyla doğal bir lider olduğu vurgulandı. Öte yandan Türkiye'de bazı maaş endişeleri yaşayan Gustavo'nun Fransa'ya dönmeye karşı olmadığı, bu yaz bu konuda gelişmeler yaşanacağı belirtildi.

(AJANSSPOR)


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
8 milyona gideri var. yol parasınıda biz veririz
böyle kaliteli herşeyiyle örnek bir sporcu bu devirde bulmak çok zor olacak beşiktaştada atiba var ama oda yaşlandı neyse hayırlısı olsun
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