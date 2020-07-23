Fenerbahçeli Luiz Gustavo'ya Lyon talip

Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan renklerine bağladığı Luiz Gustavo'ya Fransa Ligi'nin güçlü ekiplerinden Lyon talip oldu.

L'Equipe'in haberine göre; savunma ile orta saha arasında köprü görevi görebilecek bir defansif orta saha arayan Lyon, Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo ile ilgileniyor.

Defans hattında da oynayabilen yıldız ile geçen yaz da ilgilenen Lyon'un, Fenerbahçe'den iyi bir maaş alan Gustavo'nun durumunu bekleyeceği belirtildi.

33 yaşına giren Brezilyalı futbolcunun sağlık yaşam tarzı ve karizmasıyla doğal bir lider olduğu vurgulandı. Öte yandan Türkiye'de bazı maaş endişeleri yaşayan Gustavo'nun Fransa'ya dönmeye karşı olmadığı, bu yaz bu konuda gelişmeler yaşanacağı belirtildi.

(AJANSSPOR)



