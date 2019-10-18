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Fenerbahçeli Nando De Colo'dan kariyer sayı rekoru

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 18.10.2019 08:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko forması giyen Fransız yıldız Nando De Colo, Turkish Airlines EuroLeague'in 3. haftasında Baskonia karşısında üçüncü çeyreğin bitimine 1:43 kala 31 sayıya ulaşarak Turkish Airlines EuroLeague kariyer sayı rekorunu kırdı. Fransız yıldız karşılaşmayı 39 sayı ile tamamladı.

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nando De Colo, Ataşehir'de oynadığı ilk EuroLeague maçında kariyer sayı rekorunu kırdı. Baskonia'nın iyi başladığı maçı dengeleyen ve Fenerbahçe'nin öne geçmesini de sağlayan Fransız yıldız, dakikalar geçtikçe İspanyol ekibini çaresiz bırakarak galibiyeti Fenerbahçe'ye getirdi.

Nando De Colo, mücadeleyi 15'de 12 ikilik, 6'da 3 üçlük, 7'de 6 serbest atış ile birlikte 39 sayı attı. De Colo, böylece EuroLeague kariyer sayı rekorunu kırdı. De Colo'nun profesyonel kariyer rekorunu kırmasına ise sadece 3 sayı kalmıştı. De Colo'nun daha önceki EuroLeague rekoru CSKA Moskova'yla Valencia'ya karşı 2018 yılında attığı 30 sayıydı.


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Anahtar Kelimeler:
Nando De Colo Fenerbahçe Beko Baskonia Euroleague

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