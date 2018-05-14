Fenerbahçeli oyuncular Karabükspor galibiyetini değerlendirdi

Fenerbahçe'nin milli sol beki Hasan Ali Kaldırım, Kardemir Karabükspor karşısında elde edilen 7-0’lık galibiyetin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Kişisel performansı ile ilgili sadece görevini yaptığını dile getiren Milli oyuncu, yaptığı maç değerlendirmesinde ise şunları söyledi:
“Bugün sadece kazanmak yetmiyordu, farklı galibiyet gerekiyordu. Bunu da başardık. Umutlarımızı son haftaya taşıdık. Bakalım, ümidimiz hala var. Bekleyip göreceğiz. Ümit diyorum maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanır” dedi.
AATIF: FUTBOLDA HER ŞEY MÜMKÜN
Kardemir Karabükspor karşısında şık bir gole imza atan Aatif Chahechouhe, maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Şampiyonluk yarışıyla ilgili Faslı oyuncu, “Biz kesinlikle inanıyoruz. Futbolda her şey mümkündür. Bu akşam da zor bir maç olabilirdi ama erken gol bularak kilidi açtık. Önümüzdeki hafta neyin ne olacağı belli olmaz. Belki hata yapacaklar ve elindeki avantajlarını bırakacaklar. Onlar (Karabükspor) için zor maçlar. 2. Lig'e düşmeleri çok önceden kesinleşti. Ben Sivasspor'da oynarken, son hafta düşmüştük” diye konuştu.
JOSEF: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK
Brezilyalı orta saha Josef de Souza, maç sonunda yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:
“Takımı gerçekten tebrik ediyorum. Lig son hafta da devam edecek. Hayal ettiğimiz sonuçları almak istiyoruz. Maç içinde bazı anlar performansımız da düşmeler oldu ama biz üzerimize düşeni yaptık. Önümüzdeki hafta rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Şampiyonluk şansımız son hafta da devam ediyor”
FERNANDAO: UMARIM HEDEFİMİZE ULAŞIRIZ
Kardemir Karabükspor karşısında Fenerbahçe'nin 2 golünü atan Brezilyalı golcü Fernandao, maç sonunda FB TV'ye yapığı açıklamalarda şunları söyledi:
"Gollere devam ettiğim için mutluyum. Hafta içi antremanlarda da güzel goller atmıştım. Güzel bir galibiyet oldu. Biz son dakikaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Umarım diğer sonuçlar da bizim lehimize gelişir ve hedefimize ulaşırız"
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